Fabrizio Baldassarre, chi è il tentatore di Temptation Island Vip 2019

Uno dei tentatori di Temptation Island Vip 2019 che più si sono messi in mostra in queste prime puntate è sicuramente Fabrizio Baldassarre, bellissimo hair stylist che si è avvicinato a Chiara Esposito, facendo infuriare il suo fidanzato Simone Bonaccorsi. Ma chi è Fabrizio Baldassarre? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island Vip 2019

Fabrizio Temptation Island, chi è il tentatore ed ex corteggiatore di Uomini e Donne

Romano, Fabrizio Baldassarre è noto al grande pubblico per aver preso parte alla trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne. In quell’occasione è stato il corteggiatore della tronista Sabrina Ghio, che però aveva scelto il suo rivale, Niccolò Raniolo.

Le coppie in gara di Temptation Island Vip 2019

Oltre alla carriera televisiva, il tentatore di Temptation Island Vip 2019 è un famoso hair stylist. Il ragazzo ha una grande passione per i tatuaggi: ha infatti due fiori e una croce al centro del petto, un teschio sul braccio sinistro, un pallone e molto altro.

Tra le sue passioni, anche quella per lo snowboard e le Harley Davidson. Per quanto riguarda la sua vita privata, Fabrizio Baldassarre ha ripreso per un periodo la sua relazione con la storica fidanzata Marta, ma si è trattato di un riavvicinamento fugace.

Tutti i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip

Dopo poco Fabrizio si avvicina a Nicole Biondi, ma anche in questo caso si tratta di una breve fiamma. I due infatti si lasciano dopo poco e lui torna single. Partecipa nuovamente a Uomini e Donne e prov a conquistare Angela Nasti e Giulia Cavaglià.

Il resort Is Morus Relais di Temptation Island Vip 2019

Potrebbero interessarti Zoe Mallucci, chi è la tentatrice di Temptation Island Vip 2019 Cecilia Zagarrigo, chi è la tentatrice di Temptation Island Vip 2019 Stasera in tv, programmi e film di lunedì 16 settembre 2019: Montalbano, Temptation Island, Stasera tutto è possibile

Fabrizio Temptation Island Vip 2019, le coppie in gara

Ecco i profili delle sei coppie di Temptation Island Vip 2019:

Al posto di Ciro e Federica, eliminati dopo la prima puntata, sono entrati Gabriele Pippo (produttore discografico e figlio di Pippo Franco) e la fidanzata Silvia Tirado. (qui tutto quello che c’è da sapere sulla coppia).

Dove vedere in diretta tv e in streaming Temptation Island Vip 2019