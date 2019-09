Eva Grimaldi, chi è la concorrente di Tale e Quale Show 2019: dalla carriera alla vita privata

Prima di essere una concorrente di Tale e Quale Show dell’edizione 2019, Eva Grimaldi è un’attrice molto conosciuta dal piccolo schermo italiano e ha fatto parlare molto di sé per via della relazione con Imma Battaglia.

L’attrice che ha recitato al fianco di Gabriel Garko ha deciso di cimentarsi in una nuova esperienza televisiva, vediamo cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata.

Eva Grimaldi, la carriera dalle origini a Tale e Quale Show

La carriera di Eva Grimaldi è ricchissima. Attrice nata a Nogarole Rocca il 7 settembre 1961, ha recitato in tantissimi film ma il debutto è arrivato in televisione con il celebre programma “Drive In”, lasciato da parte per recitare nel film di Fellini “Intervista”. Da allora è stato un percorso in discesa per la Grimaldi, che ha recitato in “Tolgo il disturbo” di Dino Risi, “Giorni felici a Clichy”, “L’angelo con la pistola”, “Rimini Rimini – Un anno dopo”, “Mia moglie è una bestia”, “Abbronzatissimi” e il sequel e tra i più recenti l’abbiamo vista al cinema in film come “Il mio uomo perfetto” e “Respiri”.

In tv l’abbiamo vista partecipare a tantissime fiction, come “Il bello delle donne”, “Caterina e le sue figlie”, “Il peccato e la vergogna” al fianco di Gabriel Garko” e “Pupetta – Il coraggio e la passione”.

Inoltre, Eva Grimaldi ha partecipato a programmi come Ballando con le stelle, Pechino Express e L’isola dei famosi: proprio in occasione di questo programma, nel 2017, Eva ha confessato la sua relazione con Imma Battaglia.

Nel 2019, è la volta di Tale e Quale Show, una prova che l’è costata un maestro di canto.

Tutto quello che c’è da sapere su Tale e Quale Show 2019

“La bellezza di questo programma è che a 50 anni passati, nella mia terza vita, ancora sono qui a studiare e a migliorare, è meraviglioso”, ha dichiarato l’attrice.

Eva Grimaldi chi è, la vita privata e la storia d’amore con Imma Battaglia

Della sua vita privata se ne conoscono le sfumature più grandi. Sappiamo che è stata sposata con l’imprenditrice Fabrizio Amoroso per sette anni e, dopo il divorzio doloroso, si è legata a Gabriel Garko per anni, dal 1997 al 2001. Al naufragare della loro relazione, hanno mantenuto ottimi rapporti.

In seguito, l’incontro con Imma Battaglia è stato fulminante e la loro storia d’amore è venuta a galla durante l’esperienza a L’isola dei famosi 2017. Imma è una ex attivista consigliere comunale di Roma nel 2013.

Al settimanale Chi, Eva aveva confessato i suoi timori circa la famiglia: “Avevo avuto solo fidanzati maschi e un marito: non se lo aspettavano. Nemmeno la mia mamma lo sapeva, ma forse se lo sentiva, perché adorava Imma. Mio fratello Francesco ha reagito malissimo inizialmente. Vive in provincia, ha un’impresa, i figli all’università, gli amici, tanti clienti affezionati. La gente chiacchiera”.

Due anni dopo, il 19 maggio 2019, arrivano le nozze trasmesse in diretta tv su Real Time, poi è la volta della luna di miele nei mari del Nord.

Eva Grimaldi, la vita sui social: chi è su Instagram

Chi bazzica nel mondo dello spettacolo non può rinunciare a un attivo account sui social, motivo per cui non stupisce la presenza attiva di Eva su Instagram né il numero di follower: ben 131 mila che la sostengono come artista e come persona. Qui potete trovare il suo account ufficiale.