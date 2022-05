Eurovision 2022, l’abito di Laura Pausini: stilista e look della cantante

Questa sera, martedì 10 maggio 2022, va in onda la prima puntata dell’Eurovision Song Contest in diretta da Torino. La gara canora si svolge in Italia quest’anno dopo la vittoria dei Maneskin alla precedente edizione e sono ben tre i conduttori scelti per accompagnare questa importante serata musicale. L’unica donna dei tre è una voce potente italiana che ha fatto il giro del mondo, quale Laura Pausini. Ma qual è lo stilista della cantante all’Eurovision 2022? Quali abiti indossa stasera? Scopriamo insieme il look di Laura Pausini alla gara canora.

Abiti Laura Pausini all’Eurovision 2022

in aggiornamento

Lo stilista di Laura Pausini all’Eurovision Song Contest 2022

Qual è lo stilista di Laura Pausini? La cantante in genere ha un debole per gli abiti di Giorgio Armani e Valentino, come dimostra il red carpet degli Oscar 2021.

Chi conduce l’Eurovision

Come già anticipato, oltre a Laura Pausini ci sono anche Alessandro Cattelan e Mika a condurre l’evento musicale, che a distanza di trent’anni dall’ultima volta torna in Italia e tifa per Mahmood e Blanco, che hanno già trionfato al Festival di Sanremo 2022 qualificandosi automaticamente come rappresentanti dell’Italia all’Eurovision. I cantanti in gara sono 40, esattamente come i paesi che rappresentano, e sarà compito di Laura Pausini, insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, condurre le tre serate della gara, in partenza da martedì 10 maggio con la prima semifinale. Dopodiché è prevista una seconda giovedì 12 maggio ed infine la terza ed ultima, la finalissima, che si svolge sabato 14 maggio 2022. Dove seguire l’evento in diretta televisiva? Facile: se ne occupa Rai 1, disponibile al tasto 1 del telecomando oppure via streaming con RaiPlay.

Cantanti, paesi e canzoni in gara

Di seguito ecco i cantanti in gara: