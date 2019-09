Eurogames 2019, dove vedere in diretta tv e in streaming il ritorno di Giochi senza Frontiere

EUROGAMES STREAMING – Parte giovedì 20 settembre 2019, in prima serata su Canale 5 Eurogames, la versione moderna di Giochi senza frontiere, condotta da Ilary Blasi e Alvin. In tutto sei puntate con sei nazioni diverse pronte a sfidarsi in una serie di giochi appassionanti.

Tutto quello che c’è da sapere su Eurogames 2019

Torna dunque uno dei format che più hanno appassionato i telespettatori italiani, con una trasmissione andata in onda sulla Rai dal 1970 fino al 1999. Dopo vent’anni, dunque, Mediaset ha deciso di riproporre il format, in una versione ancora più attuale e internazionale.

A scontrarsi sono sei Paesi: Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia. In tutto nove giochi, tra cui il Fil Rouge, il Pallodromo e il Muro dei campioni. Trecento concorrenti vengono così suddivisi in trenta squadre.

La location di Eurogames 2019

Per ognuna delle sei puntate di Eurogames 2019 si scontrano una squadra per ogni nazione, e ogni team è composto da dieci concorrenti. Alla finale accedono solo le squadre che nelle varie prove hanno ottenuto i migliori punteggi: alla fine sono uno sarà il vincitore.

Il regolamento di Eurogames 2019

Per valutare le singole prove ci sarà una squadra di sei arbitri, capitanata da Yuri Chechi, il signore degli anelli dello sport italiano. Per ogni nazione che partecipa ad Eurogames 2019, inoltre, le varie squadre proverranno da città diverse.

Per l’Italia, ad esempio, gareggeranno Otranto, Folgaria, Catania, San Felice e Parma. Ma come fare per seguire in diretta tv o in streaming Eurogames 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Potrebbero interessarti Stasera in tv, programmi e film di giovedì 19 settembre 2019: Un passo dal cielo, Eurogames, Bastardi senza gloria, X Factor Bastardi senza gloria trama: di cosa parla il film di Tarantino oggi su Italia 1 Bastardi senza gloria: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Le nazioni che partecipano a Eurogames 2019

Eurogames streaming, dove vedere il programma in tv

Eurogames 2019 va in onda in prima serata su Canale 5 dalle 21.25 a partire da giovedì 19 settembre. Canale 5 è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 505. Chi invece è abbonato alla pay-tv di Sky, può trovarlo al tasto 105.

Non siete a casa e non volete perdervi Eurogames 2019 con Ilary Blasi e Alvin? Tranquilli, potete farlo tramite MediasetPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuita dell’utente tutti i contenuti di Mediaset. Tutto quello che dovete fare è accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Se siete impegnati e non potete seguire in tv Eurogames 2019 in diretta, potete recuperarlo anche dopo la messa in onda tramite la funzione on demand di Mediaset Play.