Eurogames, la location del nuovo format su Canale 5: il Cinecittà World di Roma

EUROGAMES 2019 LOCATION – Eurogames 2019 è una sorta di Giochi senza Frontiere del nuovo millennio. Il popolare format andato in onda sulla Rai fino al 1999 torna su Canale 5 con sei nuove puntate a partire da giovedì 19 settembre 2019. Alla conduzione troviamo Alvin e Ilary Blasi. Nove giochi e sei Paesi partecipanti, il tutto in una location mozzafiato.

Il format della trasmissione ricalca quello dell’originale, con sei Paesi ad affrontarsi in nove giochi. In tutto trecento concorrenti suddivisi in trenta squadre. Per ogni puntata, ogni nazione schiera dieci atleti, che si sfideranno nelle diverse prove.

Tutto quello che c’è da sapere su Eurogames 2019

Ai giudici, capitanati da Jury Chechi, il compito di valutare le loro prove e assegnare un punteggio, che permetterà alle varie squadre di superare la fase ad eliminazione diretta ed accedere così alla finale. Solo uno sarà il vincitore.

In questa prima edizione di Eurogames 2019 sono sei le nazioni partecipanti: Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia. Dei nove giochi a cui assisteremo a ogni puntata, sei sono variabili e tre fissi, vale a dire il File rouge, la Ball e il Muro.

Le nazioni che partecipano a Eurogames 2019

Eurogames 2019 location: il Cinecittà World di Roma

Il programma vede il set a Cinecittà World, il parco divertimenti di Roma dedicato al cinema e alla tv che si estende per un’area di oltre 8mila metri quadri. Il set di Eurogames è la riproduzione del Circo Massimo.

Il regolamento di Eurogames 2019

Il parco a tema è sito a Castel Romano ed è nato nel 2014 grazie all’investimento di Luigi Abete, Aurelio De Laurentis e Diego Della Valle. Quello che molti non sanno è che Cinecittà World è nato dalle ceneri dei vecchi studi cinematografici Dinocittà (nato negli anni ’60 grazie a Dino De Laurentis).

Per realizzare i costumi delle varie prove di Eurogames sono stati utilizzati inoltre 4 chilometri di tessuti, custoditi in una sartoria di 600 metri quadri. Appuntamento dunque con il nuovo Giochi senza frontiere dal 19 settembre 2019 su Canale 5.

Dove vedere Eurogames 2019 in streaming