Eurogames 2019, Giochi senza frontiere torna su Canale 5 con una nuova veste insieme a Ilary Blasi

Chi è cresciuto negli anni ’80 ricorderà senza difficoltà il grande successo di Giochi senza frontiere, un programma rimasto nel cuore di Ilary Blasi la quale ha lottato fortemente per portare in prima serata la nuova formula che risponde al nome di Eurogames.

A partire da giovedì 19 settembre 2019, Eurogames approda in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Ilary Blasi, che ha rinunciato al Grande Fratello Vip per riportare un po’ d’allegria vintage in televisione. Al suo fianco ci sarà Alvin.

La prima volta che Giochi senza frontiere andava in onda era a metà degli anni ’60, un programma inteso come una grande sfida tra squadre europee nata dall’idea del presidente francese Charles De Gaulle.

Eurogames è una delle punte di diamante della stagione autunnale di Mediaset. Secondo il direttore di rete Giancarlo Scheri, questa “è una grande sfida riportare in televisione questo programma che tanti della mia età ricordano benissimo, un vero fenomeno della televisione italiana e europea che rinnoviamo con una produzione ad altissimo livello”.

Il regolamento di Eurogames 2019

Eurogames 2019, come funziona il programma: il format

Titolo nuovo, ma vecchio format. Eurogames ha riformulato l’impostazione di Giochi senza frontiere dopo vent’anni dall’ultima edizione andata in onda su Canale 5.

Il gioco è animato da una competizione a squadre. Sei sono i paesi che si sfideranno durante le puntate del programma: Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia. Sei nazioni, una contro l’altra, si sfideranno in nove giochi, ognuno impostato sulla storia e sulle tradizioni dei rispettivi paesi in gara.

Ogni puntata vede giocare una compagine per ogni paese, ognuna proveniente da una città diversa. I concorrenti per ogni squadra sono dieci e alla finalissima accederanno per ogni Stato soltanto chi avrà ottenuto il miglior punteggio durante le puntate eliminatorie.

Quali sono i giochi di Eurogames? Il programma si divide in nove prove, di queste tre saranno appuntamenti fissi: il Fil Rouge, la cui classifica finale sarà svelata soltanto prima del gioco finale, il Pallodromo (una palla trasparente dentro la quale i concorrenti dovranno correre e affrontare un percorso ad ostacoli) e infine il Muro dei campioni, una parete alta 13 metri e inclinata a 32 gradi che i partecipanti dovranno scalare.

Eurogames 2019, le squadre in gara

Eurogames vede trecento concorrenti in gara divisi per trenta squadre, ma soltanto un paese porterà a casa la vittoria. A vigilare sui giochi sarà una squadra di sei arbitri, supervisionati dal giudice Jury Chechi, un ex ginnasta italiano soprannominato “Il signore degli Anelli”.

Le nazioni che partecipano a Eurogames 2019

Per l’Italia, gareggeranno Otranto, Folgaria, Catania, San Felice e Parma. Per la Germania invece le città in gara saranno Monaco, Amburgo, Colonia, Norimberga e Berlino.

Le squadre della Grecia provengono da Salonicco, Sparta, Isole Cicladi, Atene e Creta, mentre dalla Polonia spuntano le città di Varsavia, Bialystok, Poznan, Gniezno e Janow Lubeske.

Le squadre della Russia provengono da Sochi, San Pietroburgo, Mosca, Ekaterinburg e Novosibirsk. Infine dalla Spagna ci saranno Aranda de Duero, Ciudad Rodrigo, Astorga, Monforte e Jaca.

Eurogames 2019, chi sono i conduttori

Al timone del programma approdano Ilary Blasi e Alvin, due nomi già masticati dal pubblico di Mediaset. Ilary ha condotto il Grande Fratello Vip, lasciando l’edizione di quest’anno nelle mani di Alfonso Signorini, e ha rifiutato anche Temptation Island Vip (finita ad Alessia Marcuzzi) per dedicarsi a un progetto dal tocco vintage che le ricorda molto la sua infanzia.

“Rappresenta la nostra infanzia, e questo programma l’ho voluto fortemente io”, ha puntualizzato Ilary Blasi durante la conferenza stampa. “In una tv di arringhe e litigate, mi piace l’idea di questo format trasversale che può sembrare obsoleto invece trovo ancora molto moderno. Spero di riportare con questo gioco tutta la famiglia almeno una sera alla settimana insieme davanti alla televisione compresi i miei figli, che ne guardano pochissima e preferiscono le serie tv o i video di YouTube”.

“La leggerezza è un muscolo che si è impigrito, con questo programma vogliamo tornare ad allenarlo: Eurogames è una festa, un gioco dove non si vince nulla, ma conta solo divertirsi”, ha aggiunto il braccio destro Alvin.

Eurogames 2019, la location

Dov’è girato Eurogames? Il programma vede il set a Cinecittà World, il parco divertimenti dedicato al cinema e alla tv che si estende per un’area di oltre 8mila metri quadri. Il set di Eurogames è la riproduzione del Circo Massimo.

Il parco a tema è sito a Castel Romano ed è nato nel 2014 grazie all’investimento di Luigi Abete, Aurelio De Laurentis e Diego Della Valle. Quello che molti non sanno è che Cinecittà World è nato dalle ceneri dei vecchi studi cinematografici Dinocittà (nato negli anni ’60 grazie a Dino De Laurentis).

La location di Eurogames 2019

Per realizzare i costumi delle varie prove di Eurogames sono stati utilizzati inoltre 4 chilometri di tessuti, custoditi in una sartoria di 600 metri quadri.

Eurogames 2019, dove vedere il programma in tv e in streaming

Eurogames va in onda con la prima edizione su Canale 5 a partire da giovedì 19 settembre 2019. Il programma arriva in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Canale 5 è disponibile al tasto 5 del telecomando, o anche al tasto 505 per la versione HD.

Dove vedere Eurogames 2019 in streaming

Chi invece vuole seguire parallelamente il programma online può accedere alla piattaforma MediasetPlay, sia tramite pc che smartphone (e in questo caso utilizzare l’App). Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, dopodiché selezionare il programma di vostro interesse.

Inoltre, Eurogames è disponibile anche sui canali social ufficiali di Mediaset Play (Instagram, Facebook e Twitter con @MediasetPlay) dove potete trovare curiosità e indiscrezioni, così come contenuti esclusivi come foto e clip da dietro le quinte.