Chi è Enrico Tagliaferri, personaggio Simone Liberati in Chiamami ancora amore

Enrico Tagliaferri è uno dei protagonisti di Chiamami ancora amore, la nuova serie tv in onda su Rai 1. Un personaggio immaginario interpretato dall’attore Simone Liberati. Enrico non ha una “caratteristica nascosta particolarmente strabiliante che potesse stupirmi in qualche modo”, ha detto l’attore che poi ha aggiunto di aver avuto la possibilità di “indagare tantissime sfumature sia del rapporto amoroso che del rapporto sentimentale che del rapporto che dura nel tempo”.

Chi è Simone Liberati

Ma chi è Simone Liberati, l’attore che interpreta Enrico Tagliaferri in Chiamami ancora amore? Cresciuto a Ciampino con la passione per il cinema, dopo la maturità classica conseguita presso il Liceo Villa Sora di Frascati, inizia a frequentare laboratori teatrali. Nel 2011 viene ammesso alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè, dove si diploma in recitazione. Parallelamente frequenta un corso di laurea in letteratura italiana e storia – lettere e filosofia. Dopo aver terminato gli studi per la sua formazione, inizia a partecipare a cortometraggi, spettacoli teatrali e produzioni televisive, come I Cesaroni e Una mamma imperfetta.

Nel 2014 Simone Liberati si fa notare al cinema nel ruolo di Mirko, braccio destro di Numero 8, in Suburra di Stefano Sollima. Nel 2017 ottiene una parte ne Il permesso – 48 ore fuori di Claudio Amendola. Nello stesso anno ottiene il suo primo ruolo da protagonista nel film Cuori puri, presentato nella sezione Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2017. Grazie a questo ruolo vince il premio come miglior attore rivelazione dell’anno sia ai Nastri d’argento 2017 che al Bif&st 2018. Nel 2018 è protagonista dell’adattamento cinematografico de La profezia dell’armadillo, romanzo grafico di Zerocalcare. Ora per Simone Liberati il ruolo di Enrico Tagliaferri in Chiamami ancora amore su Rai 1.