Emanuele Filiberto di Savoia, chi è il concorrente di Amici Celebrities

Uno dei 12 concorrenti di Amici Celebrities, l’edizione Vip dello storico talent di Maria De Filippi, è Emanuele Filiberto di Savoia. Si tratta di un noto personaggio pubblico, nipote di Umberto II di Savio, ultimo Re d’Italia.

Emanuele Filiberto fa parte della Squadra Blu, quella capitanata da Alberto Urso, il vincitore dell’ultima edizione di Amici. In particolare l’erede dei Savoia sarà uno dei concorrenti di canto. Ma chi è Emanuele Filiberto? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Emanuele Filiberto di Savoia chi è, carriera e vita privata

Classe 1972, è nato a Ginevra. Membro della Casa Savoia, è nipote di Umberto II di Savio, ultimo Re d’Italia. Ha trascorso buona parte della sua vita in Svizzera, dove secondo la nostra Costituzione sono esiliati i discendenti maschi dell’ex Re.

Emanuele Filiberto è entrato per la prima volta in Italia nel 2002. Il concorrente di Amici Celebrities è figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Ricolfi Doria. Si è laureato all’università di Ginevra e nel corso degli anni è diventato un noto personaggio tv.

Ha partecipato infatti a molte trasmissioni come Ballando con le stelle e l’Isola dei famosi. La sua carriera inizia come consulente finanziario, lanciando prima il fondo Altin e poi lavorando per la Republic National Bank e la Syz Bank.

Nel 1995 è ospite fisso della trasmissione Quelli che il calcio. Dal 2008 è giudice di Il bando delle debuttanti, mentre l’anno dopo è un concorrente de Ballando con le stelle, vincendo la competizione di Rai 1.

Emanuele Filiberto di Savoia ha avuto anche una breve esperienza politica, candidandosi prima alla Camera e poi alle elezioni europee. Nel 2010 conduce insieme a Carlo Conti I raccomandati e in seguito Ciak..si gira.

Nel 2011 è a Sanremo dove presenta insieme a Pupo la canzone Italia amore mio, che arriva al secondo posto. Qualche mese dopo conduce con Milly Carlucci Miss Italia. Nel 2011 partecipa all’Isola dei Famosi, mentre l’anno seguente guida la prima edizione di Pechino Express.

Tra le altre esperienze televisive di Emanuele Filiberto di Savoia, citiamo Notti sul ghiaccio nel 2015.

Emanuele Filiberto chi è, moglie e figlie

Per quanto riguarda la sua vita privata, il concorrente di Amici Celebrities 2019 è spostato con Clotilde Corau, un’attrice francese. La coppia ha avuto due figlie: Vittoria Chiara e Luisa, nate rispettivamente nel 2003 e 2006. A farli conoscere è stato il principe Alberto di Monaco.

Molto arrivo sui social, il suo account Instagram è seguito da oltre 55mila persone.

