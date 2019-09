Ella e John, la trama del film diretto da Paolo Virzì

Paolo Virzì si è cimentato nella realizzazione di una pellicola inglese con Ella e John, un film portato in anteprima alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia che ha presentato come protagonisti Helen Mirren e Donald Sutherland.

In lingua inglese il film s’intitola The Leisure Seeker ed è il nome che i due coniugi hanno scelto per il loro camper, con il quale attraversano il paese alla ricerca della felicità nonostante l’età avanzata.

Vediamo insieme qual è la trama di Ella e John.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Ella e John

Ella e John, la trama del film: di cosa parla

Ella e John sono marito e moglie da tanti anni e un giorno prendono una decisione. Entrambi hanno superato gli 80 e sono destinati a un percorso di cure mediche che li dividerebbe per sempre. Così, di punto in bianco, i coniugi comunicano ai figli ormai adulti che avrebbero mollato tutto per partire a bordo del malandato camper, soprannominato The Leisure Seeker.

Lasciandosi Boston alle spalle, Ella e John intendono raggiungere Key West con un obiettivo ben preciso: nonostante sia smemorato, John vuole raggiungere a tutti i costi il museo di Ernest Hemingway di cui è grande appassionato. Ella, una donna accigliata ma fragile e lucidissima, vuole riscoprire la felicità a modo proprio.

Una coppia improponibile di avventurieri che partono in un viaggio per l’America per rinvigorire la loro storia d’amore, costellata da una forte devozione e tanta passione ma anche da ossessioni segrete che riemergono adesso, a 80 anni.

Ella e John, le frasi più celebri del film

Il film di Virzì è tratto dal romanzo di Michael Zadoorian “In viaggio contromano“, pubblicato nel 2009 e portato in Italia dalla casa editrice Marcos y Marcos.

Virzì ha adattato il romanzo insieme ai suoi collaboratori fidati (Francesco Piccolo, Francesca Archibugi).

Di seguito, qualche dialogo estrapolato da Ella e John:

John (Donald Sutherland): Ma dove sono i bambini?

Ella (Helen Mirren): A casa Amore

John: Abbiamo lasciato i bambini a casa da soli?! Ma non ci posso credere! Dio, cosa abbiamo fatto!!

Ella: John, sono adulti ormai

John: Sul serio?!

Ella: Non te lo ricordi? Io sono caduta e tu sei caduto addosso a me!

Ella: Se pensate di farci paura, vi sbagliate, perché non abbiamo niente da perdere!

Ella: Joohn! Joooohn!

John: Ella! Che diavolo ci fai su una motocicletta? È pericoloso, Santo Cielo!

John: Lilian

Ella: Lilian è la nostra vicina di casa, Amore. Io sono tua moglie!

Ella: Oh, te lo prometto.

Ella: Forse!

John: Credi che si possa avere un hamburger quassù?

Ella e John viene trasmesso per la prima volta in televisione su Rai 2 giovedì 19 settembre 2019 alle ore 21:20.