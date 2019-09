Ella e John, il film diretto da Paolo Virzì: trama, cast e streaming

Ella e John, il film diretto da Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland: trama, cast e streaming

Prendete Helen Mirren e mettetela al fianco di Donald Sutherland: dal calderone avrete una ricca pietanza chiamata Ella e John – The Leisure Seeker in lingua originale. Si tratta del primo film inglese di Paolo Virzì, un regista che in Italia non avrebbe bisogno di presentazioni.

Vincitore di diversi David di Donatello e Nastri d’Argento, Virzì di recente è tornato al cinema con Notti Magiche.

Ella & John è un film tratto dal romanzo “Il viaggio contromano”, pubblicato nel 2009 e scritto da Michael Zadoorian. In Italia, il romanzo è stato pubblicato da Marcos y Marcos.

Ma di cosa parla questa storia? Il film è inteso come una commedia drammatica: vediamo qual è la trama, il cast e dove vederlo in tv e in streaming.

Ella e John, la trama del film di Paolo Virzì

Ella e John si amano da tanto tempo: marito e moglie non hanno più dalla loro parte gli anni della gioventù e, si sa, con la vecchiaia i problemi non fanno che aumentare.

Entrambi vincolati da una malattia, i due coniugi decidono di scappare insieme dalla tortura delle cure mediche e così, a bordo del loro camper, denominato The Leisure Seeker (che tradotto significa Il cercatore di svago), si mettono in viaggio partendo da Boston per raggiungere Key West, dove si trova il museo della casa di Ernest Hemingway. John è un grande appassionato e desidera visitarlo, così i due si mettono in marcia nonostante l’età.

Ella e John, gli attori nel cast e i rispettivi personaggi

Chi vediamo nel cast di Ella e John? Il film di Virzì può contare su due protagonisti ben conosciuti in quel di Hollywood. Helen Mirren ad esempio è la protagonista femminile, attrice da Premio Oscar attiva da quattro decenni nel mondo dello spettacolo. Mentre nel film di Virzì interpreta Ella, al cinema di recente l’abbiamo vista in “Anna” e “L’inganno perfetto”, mentre in tv interpreta Caterina La Grande nell’omonima serie televisiva.

A interpretare John è Donald Sutherland, vincitore del Premio Oscar alla carriera, che è conosciuto ai più per aver recitato di recente nella saga di Hunger Games e in Ad Astra (con Brad Pitt).

Nel cast vediamo anche Kirsty Mitchell, Christian McKay, Dana Ivey, Janel Moloney, Joshua Mikel, Dick Gregory e Chelle Ramos.

Ella e John, dove vedere il film in tv e streaming

Ma dove vedere Ella e John in tv? E in streaming? Il film è stato presentato in anteprima alla 74esima Mostra del cinema di Venezia, per poi essere distribuito nelle sale italiane a partire dal 18 gennaio 2018.

In tv, Ella e John viene trasmesso in prima assoluta su Rai 2 giovedì 19 settembre 2019 alle ore 21:20. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile in chiaro al tasto 2 del telecomando.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming (o recuperarlo in un secondo momento) può collegarsi a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire i programmi in diretta anche via streaming tramite smartphone, pc e tablet.