Chi è Drusilla Foer, la conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2022

Stasera, 3 febbraio 2022, alla conduzione della terza serata del Festival di Sanremo 2022 – con Amadeus – ci sarà Drusilla Foer. Con lei verrà sdoganata la prima conduzione “en travesti” della storia del festival. Drusilla è infatti il personaggio di una nobildonna toscana un po’ vanesia, una diva dello spettacolo, una stella del web e un’icona fashion. A inventarla l’attore Giancluca Gori, che ne ha fatto il suo alter ego e da anni appare nelle sue sembianze in tv e in spettacoli teatrali ma anche sui social, dove Drusilla ha un proprio account. Drusilla Foer ha debuttato in teatro ma anche fatto cinema e televisione. I giornali la hanno spesso definita ‘Nobildonna’, ma lei preferisce chiamarsi – ironicamente – ‘anziana soubrette’. Artista, cantante, attrice e pittrice, ha recitato anche nel film di Ferzan Ozpetek ‘Magnifica Presenza’ ma per il popolo del web è un’icona di stile capace di prestarsi anche al sostegno di cause sociali di grande importanza. Ma conosciamola meglio.

“Farei volentieri la valletta a Sanremo, adorerei”, raccontava a Libero Quotidiano nel 2017. “Ma forse sono troppo alta, 1 e 85”. Originaria di Firenze e nata in una famiglia privilegiata, per anni Drusilla ha vissuto a New York dove si è occupata di un negozio dell’usato. Dopo che il suo personaggio è diventato famoso sul web, Drusilla è approdata al cinema e alla tv. Ha recitato con un ruolo nel film Magnifica Presenza di Ferzan Ozpetek, è stata giudice a Strafactor, lo speciale di X Factor, ha preso parte al Maurizio Costanzo Show ed è ospite fissa nel salotto di CR-La Repubblica delle Donne. Inoltre, ha posato per importanti riviste di moda. Ora la co-conduzione del Festival di Sanremo 2022.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita provata, Drisulla è stata sposata con un uomo, “un texano orrendo, che poi ho tradito”, ha raccontato in un’intervista a Libero nel 2017. In seguito si è sposata con il belga Hervé Foer, discendente della nota famiglia Dufur, che è morto. Ad oggi dunque è vedova. Come è nata Drusilla Foer? “Quando ho scoperto un personaggio così chiaro, così libero, ho pensato che tutti dovessero conoscerla e ho spinto la signora a farsi più visibile”, ha raccontato in un’intervista al Tirreno. “Ammetto che vorrei essere come lei”. Il nome sarebbe stato scelto dopo una notte di amore sfrenato in America, a bordo di un battello chiamato Drusilla, appunto “Il battello è diventato monumento storico, una sorta di pezzo d’antiquariato, come me insomma”, ha raccontato a Libero nel 2017.