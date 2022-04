Don Matteo 13: quando arriva Raoul Bova (Don Massimo)? La puntata

Quando arriva Raoul Bova in Don Matteo 13? Il noto attore, come si sa, entra a far parte del cast della celebre fiction di Rai 1, prendendo di fatto il posto di Terence Hill, che a metà di questa stagione svestirà i panni del parroco di Spoleto dopo 20 anni. Al suo posto dunque arriverà Raoul Bova, che interpreta il personaggio di Don Massimo. Ma in quale puntata ci sarà il tanto atteso avvicendamento? Da parte della Rai c’è grande riserbo nello svelare i motivi e i dettagli di questo storico cambio, ma sono già trapelate alcune indiscrezioni.

Sulla base delle informazioni sinora trapelate, l’arrivo di Raoul Bova è previsto per la quarta puntata di Don Matteo 13. L’appuntamento è dunque per giovedì prossimo, 21 aprile 2022. Nel corso di questa puntata, salvo cambiamenti, ci sarà l’atteso passaggio di testimone con Terence Hill. Non è detto però che in futuro l’attore non possa ricomparire nella fiction.

“Con Terence Hill ci siamo incontrati volevo guardarlo negli occhi e avere un consenso per questo passaggio di testimone. Me l’ha dato dicendomi di scegliere io il nome del personaggio. Non è una sostituzione ma un inserimento per proseguire la serie”, ha sottolineato Raoul Bova. L’att0re di origini calabresi ha aggiunto che Don Massimo “è un personaggio molto ricco, che mi ha subito affascinato, con un passato abbastanza importante, che ha sempre lottato per la giustizia fin da giovane e ha trovato nel sacerdozio la sua strada grazie all’incontro con Don Matteo. Insomma, in questo momento della mia carriera sentivo la necessità di interpretare un personaggio come Don Massimo”.

Mario Girotti, questo il vero nome di Terence Hill, ha anticipato che Don Matteo non uscirà di scena tra lacrime e abbracci e che, in seguito, si scoprirà il legame che unisce il sacerdote al suo successore. Tra i motivi dell’abbandono di Terence Hill c’è il desiderio di dedicarsi alla famiglia e a tutto ciò che non fa parte del set. Al momento infatti l’attore si trova in America.

Don Massimo è un prete che ama la terra, gli ulivi e che preferisce zappare e sporcarsi le mani piuttosto che rintanarsi in canonica. Un personaggio molto solitario e che fa fatica a socializzare con gli altri, specialmente con i personaggi della sua canonica. Il sacerdote arriverà a Spoleto per svolgere il suo primo incarico in parrocchia, portando con sé gli effetti e le conseguenze del suo passato misterioso. Prima di diventare sacerdote, Don Massimo era infatti un uomo normalissimo con un lavoro e diverse prospettive per il futuro. Vedremo quindi come saprà integrarsi nella grande famiglia di Don Matteo.

Streaming e tv

Abbiamo visto quando Raoul Bova arriva in Don Matteo 13, ma dove vedere la serie in diretta TV e live streaming? Ve lo sveliamo subito. La fiction approda in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21:25. Per seguire la puntata in diretta TV è quindi necessario sintonizzarsi al primo canale, sul tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire la fiction in streaming può accedere a RaiPlay, oppure scaricare l’App, via gratuita ma previa registrazione. Inoltre è possibile recuperare le puntate anche in un secondo momento grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.