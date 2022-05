Don Matteo 13: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Don Matteo 13, la fiction di ritorno in prima serata su Rai 1? Quest’anno lo show torna con una novità: Terence Hill sarà presente fino ad un certo punto ai fini della trama, dopodiché Don Matteo lascerà la fiction e al suo posto arriverà un nuovo personaggio, il cui obiettivo non è quello di sostituire Don Matteo, come ha precisato Raoul Bova, ma più di raccontare un seguito. Don Matteo può continuare senza Terence Hill? A quanto pare sì, ma è presto per giungere a conclusioni affrettate. La nuova stagione è composta da venti episodi, accorpati a coppie per la messa in onda di dieci serate. L’appuntamento con la fiction è previsto ogni giovedì in prima serata, a partire dal 31 marzo 2022. Di seguito vi lasciamo la programmazione completa che potrebbe subire variazioni a causa d’imprevisti:

Prima puntata, 31 marzo 2022

Seconda puntata, giovedì 7 aprile 2022

Terza puntata, giovedì 14 marzo 2022

Quarta puntata, giovedì 21 aprile 2022

Quinta puntata, giovedì 28 aprile 2022

Sesta puntata, giovedì 5 maggio 2022

Settima puntata, martedì 17 maggio 2022

Ottava puntata, giovedì 19 maggio 2022

Nona puntata, giovedì 26 maggio 2022

Decima puntata, giovedì 2 giugno 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Don Matteo 13? Ogni episodio, come già detto, è composto da due puntate. Ognuna di esse dura dai 45 ai 65 minuti, salvo imprevisti, motivo per cui ogni episodio dovrebbe durare all’incirca due ore. Per questo, partendo dalle 21,25 con la messa in onda, ogni episodio dovrebbe terminare intorno alle 23,25.

Streaming e TV

Dove vedere in diretta TV e live streaming Don Matteo 13 ve lo sveliamo subito. La fiction approda in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21:25. Per seguire la puntata in diretta TV è quindi necessario sintonizzarsi al primo canale, sul tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire la fiction in streaming può accedere a RaiPlay, oppure scaricare l’App, via gratuita ma previa registrazione. Inoltre è possibile recuperare le puntate anche in un secondo momento grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.