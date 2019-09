Doctor Strange trama: di cosa parla il film in onda stasera su Italia 1

Questa sera, 22 settembre 2019, Italia 1 propone ai suoi telespettatori in prima serata alle 21.20 Doctor Strange, film fantastico d’azione del 2016 diretto da Scott Derrickson con protagonisti Benedict Cumberbatch e Rachel McAdams.

Ma di cosa parla il film? Ecco la trama completa.

Cast e streaming del film

Di cosa parla il film

A Kathmandu, in Nepal, il malvagio stregone Kaecilius e i suoi uomini entrano nel complesso di Kamar-Taj con lo scopo di assassinare il bibliotecario del luogo, custode di libri antichi e misteriosi.

Nel frattempo il dottor Stephen Strange, miglior neurochirurgo sulla faccia della Terra, viene coinvolto in un incidente stradale che, come conseguenza, gli fa perdere completamente l’uso delle mani. Così la sua ex fidanzata e collega di lavoro Christine Palmer cerca di aiutarlo ad accettare la sua nuova triste condizione, ma Strange la allontana e cerca qualsiasi cura possa aiutarlo a risolvere il problema che ha compromesso per sempre la sua vita e la sua professione. Dopo mesi impiegati in questa ricerca, ormai arreso e senza più un soldo, Strange viene a conoscenza di Jonathan Pangborn, paraplegico misteriosamente in grado di camminare, il quale lo invita a raggiungere Kamar-Taj. Qui il dottore incontra un altro discepolo dell’Antico, Karl Mordo, che lo introduce al mondo della magia e delle dimensioni alternative.

Strange comincia il suo addestramento: studia in biblioteca e apprende che la Terra è protetta dalle altre dimensioni grazie a tre santuari costruiti a New York, Londra e Hong Kong. Compito degli stregoni è quello di proteggere questi luoghi sacri. Iniziando finalmente a guarire, Strange scopre i segreti della manipolazione del tempo, che però i suoi insegnanti gli dicono di non utilizzare per non andare incontro a grandi pericoli.

Quando Kaecilius e i suoi zeloti utilizzano le pagine rubate per evocare Dormammu della Dimensione Oscura, Strange interverrà per salvare il mondo (e i suoi nuovi compagni). Alla fine di un’epica battaglia Strange restituisce a Kamar-Taj l’Occhio di Agamotto e diventa il nuovo guardiano del santuario di New York, dove continua i suoi studi.

Doctor Strange trama: ecco il trailer

Il film va in onda questa sera alle 21.20 su Italia 1.