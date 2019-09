Doctor Strange: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, domenica 22 settembre 2019, in prima serata su Italia 1 va in onda Doctor Strange, film fantastico del 2016 per la regia di Scott Derrickson con protagonista Benedict Cumberbatch.

La pellicola, basata sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, è stata scritta da Derrickson e C. Robert Cargill e girata in Nepal, nel Regno Unito, a New York e – solo in parte – ad Hong Kong, ed ha incassato più di 677 milioni di dollari in tutto il mondo.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Doctor Strange: trama

Il film racconta la storia del neurochirurgo di fama mondiale Stephen Strange, la cui vita cambia per sempre a causa di un terribile incidente automobilistico che lo priva dell’uso delle mani.

Lui tenterà tutte le cure possibili, ma la medicina tradizionale si dimostrerà incapace di porre rimedio al suo male. Così Strange sarà costretto a cercare soluzioni alternative in luoghi certamente inaspettati, come una misteriosa enclave chiamata Kamar-Taj. Questa, come scoprirà presto lui stesso, non è soltanto un luogo di guarigione ma la prima linea di una battaglia contro invisibili forze oscure decise a distruggere la realtà degli esseri umani.

Ben presto Strange dovrà imparare a padroneggiare la magia e sarà costretto a scegliere se fare ritorno alla sua vita da medico, tranquilla e agiata, o abbandonare tutto per difendere il mondo e diventare il più potente stregone della Terra.

La trama completa del film

Doctor Strange: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Benedict Cumberbatch – Stephen Strange

– Stephen Strange Chiwetel Ejiofor – Karl Mordo

– Karl Mordo Rachel McAdams – Christine Palmer

– Christine Palmer Benedict Wong – Wong

– Wong Michael Stuhlbarg – Nicodemus West

– Nicodemus West Benjamin Bratt – Jonathan Pangborn

– Jonathan Pangborn Scott Adkins – Lucian

– Lucian Mads Mikkelsen – Kaecilius

– Kaecilius Tilda Swinton – Antico

Doctor Strange: trailer

Ecco il trailer del film:

Doctor Strange: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Doctor Strange in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 22 settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

