Doc – Nelle tue mani 3 si farà? Le anticipazioni sulla terza stagione

Doc – Nelle tue mani 3 si farà? I tantissimi fan della serie tv di Rai 1 se lo stanno chiedendo visto il finale di stagione in onda stasera, 17 marzo 2022. Una risposta ufficiale – al momento – non c’è. Ma il protagonista Luca Argentero ha aperto più di uno spiraglio: “Io, ti parlo di un mio desiderio personale, mi sono sempre immaginato Doc su tre stagioni. Poi quello che verrà non lo posso sapere”, le sue parole a DavideMaggio.it. “Dall’inizio, quando ne abbiamo parlato sia con Luca Bernabei che con gli sceneggiatori”, ha continuato l’attore, “l’abbiamo un po’ sempre immaginata su tre stagioni perché è un po’ un formato classico della serialità, almeno avere tre stagioni per poter raccontare tutto quello che vuoi raccontare. Poi, quando si va oltre, si va oltre per ragioni diverse dalla drammaturgia, diventa un ragionamento legato al successo che la serie ha in quel momento e se la vuoi portare avanti devi trovare degli escamotage narrativi per mantenere alta la qualità”. Anche Matilde Gioli, che interpreta Giulia nella serie, si è detta pronta a una nuova stagione. Intervistata da TV Sorrisi e canzoni, l’attrice si è detta certa che si farà: “Una parte di me sa che ci sarà, anche perché ci sono storie incompiute e il finale è aperto, soprattutto per Giulia”. Di certo la Rai non si dovrebbe opporre a una terza stagione (3) di Doc – Nelle tue mani visti gli incredibili ascolti riscontrati dalle prime due stagioni. Quando potrebbe andare in onda Doc – Nelle tue mani 3? Non prima del 2023. Ma per dare date e certezze è ancora presto.

Cast

Abbiamo visto se e quando ci sarà Doc – Nelle tue mani 3, ma qual è il cast completo della serie tv in onda stasera – 17 marzo – con il finale della seconda stagione? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: