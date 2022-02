Doc – Nelle tue mani 2: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

+ LA PUNTATA DI STASERA NON VA IN ONDA: SU RAI 1 LO SPECIALE TG1 SULLA GUERRA IN UCRAINA +

Stasera, giovedì 24 febbraio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta puntata di Doc – Nelle tue mani 2, la seconda stagione della fiction tratta da una storia vera, raccontata in “ Meno dodidci” di Pierdante Piccioni e Pirangelo Sapegno con le nuove vicissitudini del dottor Andrea Fanti, primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, al quale un colpo di pistola ha cancellato dodici anni di memoria. A causa di questa amnesia, il dottor Fanti ha dovuto ricostruire, passo dopo passo, la sua vita. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo espisodio della sesta puntata dal titolo “Ragioni e conseguenze”, Agnese ritroverà tra le persone ricoverate in ospedale la madre di Manuel, il bambino che lei e Davide hanno deciso di prendere in affidamento. Tra l’altro il rapporto tra la donna e Manuel non è mai stato idilliaco, a causa della Covid che l’ha portata a stare per molto tempo lontano da casa. Inoltre la sua vita privata sarà messa totalmente in discussione, proprio nel momento in cui Andrea ha manifestato apertamente i sentimenti nei suoi confronti. Nel frattempo Caruso rivelerà alla Tiberi e a Fanti che ha scoperto del certificato di malattia di Lazzarini e che lui è stato il paziente zero da cui è partito il contagio nel Policlinico Ambrosiano. Giulia capirà che è stato Damiano a rivelare questa notizia importante e sarà delusa dal suo comportamento. Cesconi, però, le dirà di fidarsi. In tutto questo Gabriel troverà il coraggio di raccontare le proprie emozioni alla psicologa.

Nel secondo episodio della sesta puntata di Doc – Nelle tue mani 2, dal titolo “Gold standard”, sarà un momento fondamentale per Andrea Fanti. Caruso gli comunicherà che la commissione ha deciso senza preavviso che per un giorno dovrà simulare il ruolo di primario, tornando a svolgere quel lavoro che era suo prima dell’incidente. A complicare le cose ci sarà un blackout informatico nel Policlinico Ambrosiano che porterà Doc a fare delle scelte difficili. Come si evince dal trailer, Gabriel radunerà tutta la squadra e rivelerà quanto di doloroso ha tenuto per mesi dentro di sé, che l’ha poi portato a compiere un gesto estremo. Successivamente Kidane darà ragione a Elisa, la quale una volta gli aveva detto che i segreti nel lungo periodo possono portare dei problemi. In tutto questo il rapporto tra Alba e Riccardo si farà sempre più complicato, soprattutto a causa del Bonvegna che metterà il lavoro sempre in cima alle priorità. Infine Cecilia e Fanti si troveranno insieme a fronteggiare l’emergenza in ospedale e tra i due si creerà una sintonia insperata.

Doc – Nelle tue mani 2: il cast

Abbiamo visto la trama della sesta puntata di Doc – Nelle tue mani 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Argentero: Andrea Fanti

Matilde Gioli: Giulia Giordano

Sara Lazzaro: Agnese Tiberi

Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna

Simona Tabasco: Elisa Russo

Silvia Mazzieri: Alba Patrizi

Alberto Malanchino: Gabriel Kidane

Elisa D’Eusanio: Teresa Maraldi

Beatrice Grannò: Carolina Fanti

Gianmarco Saurino: Lorenzo Lazzarini

Giusy Buscemi

Giovanni Scifoni: Enrico Sandri

Alice Arcuri: Cecilia Tedeschi

Marco Rossetti: Damiano Cesconi

Gaetano Bruno

Streaming e tv

Dove vedere la sesta puntata di Doc – Nelle tue mani 2 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming (e in differita, ondemand) tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.