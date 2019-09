DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 17 settembre, su La7

Torna l’appuntamento con DiMartedì, il programma in onda su La7 condotto da Giovanni Floris che, come il rivale #Cartabianca che va in onda su Rai 3, si propone di approfondire tematiche di attualità che riguardano l’Italia come il resto del mondo.

Interviste, confronti, dibattiti, inchieste: il programma di Floris è un talk show di approfondimento politico che anche questa sera affronterà discussioni intorno al nuovo governo Conte, il famoso Conte Bis nato a seguito della crisi dell’esecutivo Lega-M5s.

Oggi, martedì 17 settembre, va dunque in onda la seconda puntata della sesta edizione del programma in onda su La7 a partire dalle 21:15, il cui tema principale sarà la nuova scissione del Pd dopo l’addio di Matteo Renzi.

Vediamo insieme le anticipazioni della seconda puntata.

DiMartedì anticipazioni: gli ospiti di questa sera

Quali sono le anticipazioni dell’appuntamento di questa sera di DiMartedì? Nella seconda puntata della sesta edizione si parlerà senza dubbio delle ultimissime novità provenienti dal mondo politico: il senatore Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio, ha deciso di lasciare il Pd per fondare un nuovo partito.

La nuova scissione del Pd e le sue conseguenze e ripercussioni sulla neonata squadra di palazzo Chigi sarà dunque il tema principale intorno al quale si svilupperà il dibattito tra gli ospiti in studio; chi intervisterà questa sera Giovanni Floris?

La scorsa settimana nella puntata d’esordio di questa sesta stagione del programma Floris ha intervistato l’ex vicepremier e ministro del Lavoro (e attuale ministro degli Esteri) Luigi Di Maio e il segretario dei democratici Nicola Zingaretti, mentre non ci sono ancora conferme sui protagonisti della serata di oggi.

Interviste, dibattiti in studio, collegamenti e approfondimenti vari sono gli ingredienti principali del programma, la cui copertina satirica è curata da Gene Gnocchi. Interverrà anche Nando Pagnoncelli con i suoi sondaggi e la professoressa ed ex ministro del Lavoro Elsa Fornero.

Potrebbero interessarti Scrivimi ancora trama: di cosa parla il film in onda stasera su Italia 1 Scrivimi ancora: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1 Downton Abbey arriva su Airbnb: il soggiorno da sogno soltanto per una notte

DiMartedì, dove vedere in tv e in streaming la nuova stagione

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 10 settembre 2019.

Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.