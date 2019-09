David Pratelli, chi è il concorrente di Tale e Quale Show 2019: carriera e imitazioni

David Pratelli è uno dei 13 concorrenti di Tale e Quale Show, la trasmissione di Rai 1 condotta da Carlo Conti che torna in prima serata da venerdì 13 settembre 2019 in prima serata. Popolare imitatore, sembra il personaggio adatto per questo tipo di format, che si basa proprio sulle imitazioni. A giudicarle saranno i giudici di Tale e quale show 2019, vale a dire Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme. Ma chi è David Pratelli?

Tra le sue imitazioni più famose, proprio quella dello stesso Carlo Conti, ma anche di Christian De Sica e Zlatan Ibrahimovic.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concorrente di Tale e quale show 2019.

David Pratelli chi è: carriera e imitazioni

Nato a Pontedera, provincia di Pisa, nel 1970. Sin da bambino è affascinato dal mondo del cabaret, e inizia da ragazzo a fare imitazioni e spettacoli nelle piazze dei paesi vicini al suo. Dimostra di avere talento, e nel 1999, insieme a Marco Vincent, crea la trasmissione radiofonica I Pratelli di Saint-Vincent.

In breve tempo gli si spalancano le porte della tv, e David Pratelli partecipa a numerose trasmissioni come Made in Sud, Quelli che il calcio, Speciale calciomercato, Domenica In e La vita in diretta. Diventato un personaggio ormai celebre dello spettacolo, prende parte anche a due fiction come Carabinieri 5 e I delitti del Bar Lume.

Una delle esperienze alle quali il concorrente di Tale e quale show 2019 è più legato è sicuramente quella all’interno della trasmissione di Italia 1 Guida al campionato, a cui ha fatto seguito il passaggio a Quelli che il calcio di Simona Ventura.

Tra le sue imitazioni più riuscite, quelle del calciatore Zlatan Ibrahimovic, di Fabio Capello, Carlo Conti e Adriano Celentano. Ecco alcuni video:

Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 2800 persone.