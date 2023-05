Chi è Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Cristiana Calone, la figlia di Franca Sebastiani e Massimo Ranieri (il cui vero nome è Giovanni Calone) che sarà ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 17 maggio 2023? Cristiana Calone è la figlia di Massimo Ranieri (è nata il 6 luglio 1971), che il cantante ha riconosciuto ufficialmente soltanto nel 1997. Il loro primo incontro in tv risale al 2007, quando la ragazza scelse di intervenire ai microfoni della trasmissione “Domenica Live” di Barbara D’Urso, dove Cristiana raccontò come andarono le cose quando vide per la prima volta di persona suo padre: “Fino a quel momento lo avevo visto solo in tv. Il giorno che chiamò per la prima volta, mia madre sbiancò. Io gli dissi “ciao, papà”. Lui mi disse: “Che strano sentirsi chiamare così. Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione””.

Per l’occasione “io sono andata in jeans e maglietta, pensavo che sarei stata tra il pubblico. Invece, mi ha presentato ufficialmente. Dopo, io e la mamma siamo andati a casa da papà – ha raccontato Cristina -. Non si può vivere di rancore, di astio“. Franca Sebastiani, la mamma della donna deceduta nel 2015, non ha mai detto una parola contro Massimo Ranieri: “Mi ha sempre detto che mi ama. Papà c’è, per me, lo ringrazio pubblicamente, perché grazie a lui ho una casa. Ogni mese mi paga un affitto e per me vuol dire tanto, perché ho un bambino di 5 anni. Un figlio non può odiare un genitore. Sono sicura che lui mi ama, perché siamo uguali”.

Fu lo stesso artista a rivelare un po’ di tempo fa che Cristiana Calone venne alla luce a seguito di una notte d’amore: “Mi hanno trascinato via da questa storia, dicendomi che era un danno alla mia immagine. Una parola che mi ha sempre fatto schifo. L’unico alibi che ho è che ero giovanissimo e inesperto. Ero un cantante famoso e avevo 19 anni”. Insomma, l’uomo fu mal consigliato e gli venne prospettata l’ipotesi di una carriera chiusa anzitempo per colpa di una paternità prematura. Con il passare del tempo, Ranieri si è reso conto dell’errore commesso e ha recuperato il tempo perduto, divenendo anche nonno. Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri, ha anche una sorella, Amalia, che la madre ha avuto da un altro uomo.

Anche Cristiana, come suo padre, è molto appassionata di musica ed è una cantante. Nel 2014 ha esordito ufficialmente con un singolo intitolato “Donne sole“, legato ad un tema molto delicato come la violenza sulle donne.