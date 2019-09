Collateral: trama, cast, trailer e streaming del film in onda oggi su Rete 4

Questa sera, domenica 22 settembre 2019, va in onda in prima serata su Rete 4 Collateral, film d’azione del 2004 per la regia di Michael Mann. La pellicola, presentata fuori concorso alla 61ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, vede come protagonisti Tom Cruise e Jamie Foxx.

Collateral film: trama

Il film racconta la storia di Max, un autista di taxi che negli ultimi 12 anni non ha fatto altro che condurre una vita estremamente tranquilla e ordinaria. Tutti i giorni vede facce diverse, conosce gente che va e viene, vedendola entrare e uscire dall’automobile tramite uno specchietto retrovisore; persone e luoghi, finito di volta in volta il suo servizio, vengono da lui subito dimenticati.

Vincent, invece, è un killer di professione che, malauguratamente, finisce per salire proprio sul taxi di Max. L’assassino ha intenzione di uccidere cinque persone e Max dovrà scortarlo da una parte all’altra di Los Angeles.

Collateral film: cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Tom Cruise – Vincent

– Vincent Jamie Foxx – Max Durocher

– Max Durocher Jada Pinkett Smith – Annie

– Annie Mark Ruffalo – Fanning

– Fanning Peter Berg – Richard Weidner

– Richard Weidner Javier Bardem – Felix

– Felix Emilio Rivera – Paco

– Paco Bruce McGill – Pedrosa

– Pedrosa Irma P. Hall – Ida

– Ida Thomas Rosales – Ramone Ayala

– Ramone Ayala Angelo Tiffe – Clarke

– Clarke Barry Shabaka Henley – Daniel

– Daniel Inmo Yuon – Lim

– Lim Jason Statham – Uomo all’aeroporto

– Uomo all’aeroporto Debi Mazar – Passeggera

– Passeggera Bodhi Elfman – Passeggero

Collateral film: trailer

Ecco il trailer del film in onda stasera su Rai 3:

Collateral film: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Collateral? La pellicola viene trasmessa, a partire dalle 21,30, stasera – domenica 22 settembre 2019 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Come vedere Rete 4 in streaming