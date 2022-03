Chi sono Ciro e Giovambattista Ferrara: padre e figlio a Pechino Express 2022

CIRO E GIOVAMBATTISTA FERRARA PECHINO EXPRESS 2022 – A partire da giovedì 10 marzo 2022 arriva su Sky Uno una nuova edizione di Pechino Express, il programma televisivo guidato da Costantino della Gherardesca. Per l’edizione 2022, nel cast ci sono anche Ciro e Giovambattista Ferrare, che gareggiano come Padre e Figlio.

Ma chi sono Ciro e Giovambattista Ferrara? Cosa sappiamo sul loro conto? Quanti anni hanno? Di dove sono e cosa fanno nella vita? Ecco tutte le informazioni sulla coppia di concorrenti a Pechino Express 2022.

Chi sono Ciro e Giovambattista Ferrara

Chi sono Ciro e Giovambattista Ferrara lo scopriamo subito. Fanno parte del cast di Pechino Express 2022 e gareggiano in coppia in qualità di Padre e Figlio. Il nome scelto non lascia molta interpretazione, a differenza dei compagni d’avventura, perché Ciro e Giovambattista sono realmente Padre e Figlio.

Il padre è Ciro Ferrara. Nato a Napoli, Ciro ha 54 anni ed è un ex calciatore, considerato tra i migliori difensori degli anni Ottanta e Novanta. Ha vinto diversi titoli nazionali ed internazionali giocando dieci stagioni nel Napoli e undici nella Juventus. Oggi, pur avendo messo da parte quella carriera da giocatore, ha comunque tenuto stretto a sé il sogno dello sport diventando un assiduo commentatore di calcio in TV. Lo sport, del resto, fa parte della sua vita quotidiana e lo segue costantemente, anche dal divano di casa.

Suo figlio Giovanbattista Ferrara invece è “il piccolo di casa”. Ha 20 anni, è un ragazzo affettuoso e divertente e frequenta l’università. Nella vita, Giovanbattista ama uscire con gli amici e giocare alla playstation, ma non trascura lo studio, anche se lo assume a piccole dosi. Il suo tallone d’Achille? Non arriva mai puntuale, ma riesce sempre a cavarsela con un sorriso o con una battuta divertente. Come il papà, anche Giovanbattista ha un debole per il calcio.

Pechino Express 2022

Pechino Express è un reality show che per il 2022 ha cambiato casa, lasciando Rai 2 per arrivare su Sky Uno. Il programma è un format belga-olandese ed è composto da dieci puntate. Le coppie in gara sono dieci, per cui i concorrenti del cast sono venti in totale.

Tutte le coppie in gara dovranno percorrere 7.000 km per un viaggio attraverso il Medio Oriente. Quattro sono gli stati che accompagneranno le puntate della nuova edizione: Turchia, Uzbekistan, Giordania e Emirati Arabi Uniti.

Il programma parte giovedì 10 marzo 2022 in prima serata su Sky Uno, dalle ore 21:15. Soltanto chi dispone di un abbonamento alla pay-tv può seguire in diretta TV e streaming il programma. Oltre al canale 108 di Sky, è possibile infatti seguire Pechino Express 2022 anche attraverso Sky Go e NOW, recuperando anche gli episodi in streaming già andati in onda sulla piattaforma grazie alla funzione on-demand.