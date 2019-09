Cinquanta sfumature di rosso film, di cosa parla la trama e qual è il cast | Streaming

Un romanzo erotico il cui successo ha avuto una fortissima eco anche sul grande schermo. Nel 2011, la scrittrice inglese E.L. James (pseudonimo di Erika Leonard) ha pubblicato il primo di tre romanzi intitolato Cinquanta sfumature di grigio, al quale hanno fatto seguito Cinquanta sfumature di nero e Cinquanta sfumature di rosso.

La trilogia, di genere erotico, ha conquistato l’attenzione di tantissimi lettori sparsi per il mondo e poi è arrivata a Hollywood, grazie all’interesse di Universal Pictures che l’ha portato nelle sale italiane il primo capitolo nel 2015.

Cinquanta sfumature di rosso, dunque, è il terzo e ultimo capitolo della saga, arrivato al cinema il 14 febbraio 2018.

Cinquanta sfumature di rosso, dov’eravamo rimasti?

Prima di addentrarci nei dettagli della trama del terzo capitolo, è bene fare un piccolo ripasso della trilogia partendo dal primo volume.

In 50 sfumature di grigio, la giovane e ambiziosa Anastasia (detta Ana) Steele incontra il facoltoso e tenebroso Christian Grey, il quale, invaghitosi della sua timidezza, le sottopone un contratto particolare. L’imprenditore dimostra gusti erotici singolari e la vincola al suo gioco che sfocia lentamente in quello più pericoloso, quello sentimentale. Ana lo capisce troppo tardi, ormai è innamorata, ma anche Christian tiene a lei, soltanto non sa fino a che punto.

Nel secondo capitolo della saga, 50 sfumature di nero (arrivato al cinema nel 2017), vediamo Anastasia e Christian riavvicinarsi dopo l’allontanamento del primo film. La ragazza, consapevole di essersi fatta largo nel suo cuore di pietra, pretende un nuovo accordo e insieme stabiliscono un delicato equilibrio, rotto dall’arrivo di alcune figure del passato di Christian.

Cinquanta sfumature di rosso, di cosa parla il film: la trama

La travagliata storia d’amore di Ana e Christian continua. Una volta arginata ai limiti del possibile la perversione del facoltoso imprenditore, i due giovani amanti hanno apparentemente raggiunto un’armonia di coppia al punto da arrivare all’altare.

Con un’originale proposta di matrimonio, Christian chiede ad Ana di sposarlo e, dopo la sontuosa cerimonia nuziale e la romantica luna di miele in giro per l’Europa, i due novelli sposi sembrano essere più innamorati che mai.

Ma la loro complicità non fa che acuire l’invidia di una persona del loro passato: si tratta di Jack Hyde, l’ex datore di lavoro di Anastasia quando era ancora una semplice stagista che era stato licenziato a causa sua. Jack cova vendetta ed è il risentimento che lo spinge ad allearsi con Elena Lincoln, una vecchia fiamma di Christian Grey che è intenzionata a riconquistare la sua attenzione, costi quel che costi.

Cinquanta sfumature di rosso, il cast: gli attori protagonisti

Chi vediamo nel cast del film? Sicuramente i protagonisti, Dakota Johnson e Jamie Dornan, che interpretano rispettivamente Anastasia e Christian.

Al loro fianco vediamo Arielle Kebbel, Kim Basinger, Tyler Hoechlin, Luke Grimes, Eric Johnson, Marcia Gay Harden, Brant Daugherty, Rita Ora, Max Martini, Eloise Mumford, Callum Keith Rennie, Dylan Neal, Robinne Lee, Michelle Harrison, Bruce Altman, Fay Masterson, Andrew Airlie, Amy Price-Francis e Victor Rasuk.

