Cinquanta sfumature di rosso, il cast del film: da Dakota Johnson a Jamie Dornar

Dal libro al cinema è un attimo quando si parla del fenomeno di Cinquanta sfumature. La storia di Anastasia e Christian (nel cast interpretati da Dakota Johnson e Jamie Dornar) è divisa in tre volumi e tre film e racconta dell’appassionante e travolgente storia d’amore tra un’aspirante giornalista e un giovanissimo milionario con un debole per l’erotismo.

50 sfumature di rosso è il terzo e ultimo capitolo della saga, tratto dall’omonimo romanzo di E.L. James.

Nel primo volume, intitolato Cinquanta sfumature di grigio, incontriamo due personaggi acerbi che imparano a conoscere le vulnerabilità dell’amore. Anastasia è timida e inesperta, Chrstian ha un debole per la perversione e cerca di immergere l’ingenua Ana nel suo mondo senza riuscire però a domarla. Nel secondo capitolo, intitolato Cinquanta sfumature di nero, i due riescono a trovare un equilibrio, distrutto poi dall’intervento di fattori esterni.

Tutto quello che c’è da sapere su Cinquanta sfumature di rosso, dalla trama al cast allo streaming

Il terzo capitolo li vede finalmente convolare a nozze, ma qualcuno del loro passato penserà di alterare la loro tranquillità.

Chi fa parte del cast? Vediamolo insieme.

Cinquanta sfumature di rosso, il cast al completo

Chi vediamo nel cast del film? Partiamo dai protagonisti: Dakota Johnson interpreta l’ingenua Anastasia Steele che nel corso della saga cambierà impronta caratteriale dimostrandosi poco sottomessa al volere del fidanzato (poi marito). L’attrice che la interpreta è figlia d’arte e ha debuttato sul grande schermo accanto a sua madre all’età di 9 anni nella commedia “Pazzi in Alabama”. L’abbiamo vista in film come “The Social Network”, “Beastly”, “21 Jump Street” per poi brillare nella saga di 50 sfumature.

Al suo fianco, l’affascinante Jamie Dornan interpreta il tenebroso Christian Grey, imprenditore miliardario con dei gusti particolari per la vita tra le lenzuola. Dornar ha debuttato sul grande schermo con Marie Antoinette, ma si è fatto conoscere per aver recitato nella serie televisiva C’era una volta. In seguito l’abbiamo visto anche in ruoli minori in “Robin Hood – L’origine della leggenda”, “A Private War” e “in The Fall – Caccia al serial killer”.

Nel cast di 50 sfumature di rosso vediamo anche Arielle Kebbel che interpreta Gia Matteo, Kim Basinger che interpreta Elena Lincoln (vecchia fiamma di Christian), Tyler Hoechlin (Teen Wolf, Supergirl) che interpreta Boyce Fox, Luke Grimes nelle vesti di Elliot Grey ed Eric Johnson che interpreta Jack Hyde, il rancoroso ex datore di lavoro di Anastasia.

Ancora vediamo Marcia Gay Harden che interpreta Grace Trevelyan Grey, Brant Daugherty nelle vesti di Luke Sawyer, Rita Ora che prende distanza dal canto per recitare nelle vesti di Mia Grey, Max Martini che qui interpreta Jason Taylor e Eloise Mumford che interpreta Katherine Kavanagh.

Infine abbiamo anche Callum Keith Rennie, Dylan Neal, Robinne Lee, Michelle Harrison, Bruce Altman, Fay Masterson, Andrew Airlie, Amy Price-Francis e Victor Rasuk.

Cinquanta sfumature di rosso va in onda su Canale 5 giovedì 12 settembre 2019 alle ore 21:25.