Chiara Giordano, chi è la concorrente di Amici Celebrities 2019

Chi è Chiara Giordano? Amici Celebrities è il nuovo programma che va in onda su Canale 5 e, con la conduzione prima di Maria De Filippi e di Michelle Hunziker dopo, il talent può contare su 12 concorrenti vip: tra questi, spunta il nome di Chiara Giordano, figlia di prestigiosi avvocati il cui nome è spesso associato a quello di Raoul Bova. I due, infatti, sono stati sposati per 13 anni prima di avviare il divorzio nel 2013.

Ma cosa sappiamo della sua carriera? E della sua vita privata? Vediamo insieme chi è Chiara Giordano.

Chiara Giordano, chi è: la carriera e Amici Celebrities

Nata nel 1973 a Roma, Chiara Giordano è appassionata di danza (che ha poi accantonato per crescere i suoi figli) ed è laureata in veterinaria. I media italiani l’hanno definita la “Jennifer Aniston italiana” per via della sua relazione sentimentale con Raoul Bova, uno degli attori più amati d’Italia. Tutti l’avevano definita la coppia perfetta, finché non è scoppiata nel 2013 con l’arrivo del divorzio.

Chiara Giordano è sempre stata piuttosto discreta nella sua vita privata e non si è mai sbilanciata nel mondo dello spettacolo, lasciando quel posto al suo (ormai ex) marito. Ma qualcosa è cambiato, perché Chiara adesso ha un nome tutto suo ed è anche concorrente di Amici Celebrities 2019.

Chiara ha sempre amato ballare, motivo per cui partecipa al programma di Canale 5. A testimoniare il suo talento sono i video sui social con i quali delizia i suoi fan.

Chiara Giordano, la storia d’amore con Raoul Bova e il divorzio

Chiara è mamma di due bambini, Alessandro Leon e Francesco, nati dal matrimonio con Raoul Bova. La loro storia d’amore è partita nel 1997, quando Chiara studiava ancora all’università e aveva stregato il cuore del giovane Raoul, all’epoca impegnato con Romina Mondello.

Convolati a nozze nel 2000, il loro matrimonio è durato 13 anni riempiendo la cronaca rosa italiana ma l’apparenza inganna e, dopo aver dipinto quelle nozze dorate come il rapporto perfetto, i due hanno tolto il velo. La loro storia è terminata dopo un periodo di crisi, durante il quale l’attore aveva perso la testa per Rocío Muñoz Morales. La madre di Chiara scrisse una lettera durissima a Raoul che divenne anche pubblica intitolata “Caro genero degenerato”: quella lettera è diventata poi causa legale tra i due.

Della vita privata di Chiara sappiamo che è grande amica di Alessia Marcuzzi e che è molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove può contare su oltre 40 mila follower. Se volete seguirla, trovate qui il suo account.