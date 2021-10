Che tempo che fa 2021-2022: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Che tempo che fa 2021, il programma con Fabio Fazio in onda su Rai 3 la domenica sera alle ore 20? In tutto andranno in onda circa 30 puntata: si parte il 3 ottobre 2021 e si chiude a fine maggio (il 22?). Al fianco di Fazio ci saranno: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Continua poi il focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni. Prevista poi la presenza di tantissimi ospiti, anche internazionali. Ma vediamo insieme la probabile programmazione di Che tempo che fa 2021-2022 (19esima edizione) su Rai 3:

Prima puntata: 3 ottobre 2021

Seconda puntata: 10 ottobre 2021

Terza puntata: 17 ottobre 2021

Quarta puntata: 24 ottobre 2021

Quinta puntata: 31 ottobre 2021

Sesta puntata: 7 novembre 2021

Settima puntata: 14 novembre 2021

Ottava puntata: 21 novembre 2021

Nona puntata: 28 novembre 2021

Decima puntata: 5 dicembre 2021

Undicesima puntata: 12 dicembre 2021

Dodicesima puntata: 19 dicembre 2021

Tredicesima puntata: 9 gennaio 2022

Quattordicesima puntata: 16 gennaio 2022

Quindicesima puntata: 23 gennaio 2022

Sedicesima puntata: 30 gennaio 2022

Diciassettesima puntata: 6 febbraio 2022

Diciottesima puntata: 13 febbraio 2022

Diciannovesima puntata: 20 febbraio 2022

Ventesima puntata: 27 febbraio 2022

Ventunesima puntata: 6 marzo 2022

Ventiduesima puntata:13 marzo 2022

Ventitreesima puntata: 20 marzo 2022

Ventiquattresima puntata: 27 marzo 2022

Venticinquesima puntata: 3 aprile 2022

Ventiseiesima puntata: 10 aprile 2022

Ventisettesima puntata: 17 aprile 2022

Ventottesima puntata: 24 aprile 2022

Ventinovesima puntata: 8 maggio 2022

Trentesima puntata: 15 maggio 2022

Trentunesima puntata: 22 maggio 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Che tempo che fa? Il programma va in onda la domenica sera dalle ore 20 alle ore 23,35. La durata di ogni singola serata sarà quindi di circa 3 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Che tempo che fa 2021-2022, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.