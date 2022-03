Chi sono Bugo e Cristian Dondi: gli indipendenti a Pechino Express 2022

BUGO E CRISTIAN DONDI PECHINO EXPRESS 2022 – Pronti per partire con lo zaino in spalla i venti concorrenti di Pechino Express. L’edizione 2022 approda in prima serata su Sky Uno a partire da giovedì 10 marzo e, nel cast, spunta la coppia de Gli Indipendenti, composta da Bugo e Cristian Dondi. Ma chi sono? Cosa sappiamo sul loro conto? Perché gareggiano insieme? Ecco tutte le informazioni sulla coppia di concorrenti a Pechino Express 2022.

Chi sono Bugo e Cristian Dondi

Vi spieghiamo subito chi sono Bugo e Cristian Dondi, i due concorrenti che partecipano insieme a Pechino Express e formano la coppia Gli Indipendenti. Il nome di Bugo sarà sicuramente noto ai più. Cantautore italiano, all’anagrafe risponde al nome di Cristian Bugatti. Ha 48 anni e viene da Rho. Si è affermato nel contesto della musica indipendente ed è un artista poliedrico, considerato al momento uno degli artisti più controversi del panorama musicale italiano. Negli ultimi anni, ha catturato l’attenzione partecipando al Festival di Sanremo (nel 2020 con Morgan).

Ad affiancarlo nell’avventura di Pechino Express 2022 è Cristian Dondi, il suo migliore amico. I due si conoscono sin dall’adolescenza e fanno affidamento su quel loro legame per affrontare al meglio il viaggio di Pechino Express. Hanno suonato insieme per oltre 10 anni, fino a quando poi Dondi, 46 anni, non ha deciso di cambiare professione, approcciandosi al mondo dell’audiovisivo.

Pechino Express 2022

Pechino Express è un reality show che per il 2022 ha cambiato casa, lasciando Rai 2 per arrivare su Sky Uno. Il programma è un format belga-olandese ed è composto da dieci puntate. Le coppie in gara sono dieci, per cui i concorrenti del cast sono venti in totale.

Tutte le coppie in gara dovranno percorrere 7.000 km per un viaggio attraverso il Medio Oriente. Quattro sono gli stati che accompagneranno le puntate della nuova edizione: Turchia, Uzbekistan, Giordania e Emirati Arabi Uniti.

Il programma parte giovedì 10 marzo 2022 in prima serata su Sky Uno, dalle ore 21:15. Soltanto chi dispone di un abbonamento alla pay-tv può seguire in diretta TV e streaming il programma. Oltre al canale 108 di Sky, è possibile infatti seguire Pechino Express 2022 anche attraverso Sky Go e NOW, recuperando anche gli episodi in streaming già andati in onda sulla piattaforma grazie alla funzione on-demand.