Bitter Sweet, le anticipazioni dell’ultima puntata del 13 settembre 2019: cosa succede venerdì

Quali sono le anticipazioni dell’ultima puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore? La serie tv turca, in onda nel pomeriggio di Canale 5, dopo aver tenuto compagnia al pubblico di Canale 5 per l’intera estate, si conclude. L’attesissimo finale di stagione, infatti, va in onda domani, venerdì 13 settembre 2019.

La serie tv ha avuto un successo probabilmente maggiore alle attese, conquistando numerosi telespettatori. In molti dunque cercano cosa succede nelle prossime puntate della fiction.

A interpretare la protagonista Nazli è Özge Gürel, attrice conosciuta per aver interpretato Öykü Acar nella fiction Cherry Season (andata in onda su Canale 5), mentre la controparte maschile è stata assegnata a Can Yaman, un vero sex symbol del piccolo schermo.

Can Yaman, chi è il Ferit Aslan di Bitter Sweet

Cosa accadrà nella puntata di venerdì 13 settembre 2019? Quali sono le anticipazioni dell’ultima puntata di Bitter Sweet? La fiction va in onda come al solito alle 14,45 su Canale 5.

Bitter Sweet anticipazioni | La puntata del 13 settembre

Nell’ultima puntata di Bitter Sweet – in onda venerdì 13 settembre con gli episodi numero 79 e 80 – finalmente Nazli e Ferit potranno coronare il loro sogno d’amore senza più né problemi né preoccupazioni, come nel migliore lieto fine. Dopo gli arresti di Hakan e Demet, infatti, la coppia potrà vivere la propria storia in pace.

Deniz organizzerà un bel party di Capodanno nel suo locale, durante il quale, con la musica in sottofondo, saranno rivissuti dai personaggi momenti del passato e fatti grandi progetti per l’avvenire.

Bitter Sweet, le anticipazioni settimanali dal 9 al 13 settembre

In una serata così bella, peraltro, uno dei protagonisti annuncerà una bellissima notizia: si tratta di Nazli, che comunicherà a Ferit di essere incinta. Finale lieto e felice anche per l’altra coppia, quella composta da Deniz e Asuman: anche se il ritorno di Alya, cantante innamorata di Deniz e fuggita con il cuore spezzato, darà qualche preoccupazione ad Asuman, l’artista comunicherà di non essere più interessata al suo ex perché impegnata con un nuovo compagno.

Cosa è successo nella puntata di Bitter Sweet di mercoledì 11 settembre

Bitter Sweet anticipazioni | La trama della fiction

Nazli, protagonista di Bitter Sweet, è una giovane cuoca che studia all’università, frequenta corsi di giapponese per poter aprire un giorno un suo ristorante. Nazli vive in un appartamento con sua sorella Asuman e l’amica Fatos, ma le sue condizioni economiche precarie la spingono a cercare lavoro e lo trova nella casa di Ferit, un ricco uomo d’affari che l’assume come chef personale.

A far breccia nel cuore della giovane cuoca è il piccolo Bulut, nipote di Ferit, con il quale instaura un legame speciale. A ostacolare la buon riuscita del rapporto tra datore di lavoro e dipendente saranno Hakan e Demet, due coniugi spregevoli responsabili della morte dei genitori del piccolo Bulut. I due puntano al suo patrimonio e sono intenzionati ad ottenerne la custodia per poter ottenere una modesta percentuale delle azioni della Pusula Holding (azienda di cui Ferit è socio).