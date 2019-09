Bitter Sweet, le anticipazioni della puntata del 12 settembre 2019: cosa succede giovedì

Quali sono le anticipazioni della serie tv Bitter Sweet – Ingredienti d’amore? La serie tv turca, in onda nel pomeriggio di Canale 5, giunge alla settimana finale di programmazioni. Ultimi episodi dunque, con il finale di stagione sempre più vicino.

La serie tv ha avuto un successo probabilmente maggiore alle attese, conquistando numerosi telespettatori. In molti dunque cercano cosa succede nelle prossime puntate della fiction.

A interpretare la protagonista Nazli è Özge Gürel, attrice conosciuta per aver interpretato Öykü Acar nella fiction Cherry Season (andata in onda su Canale 5), mentre la controparte maschile è stata assegnata a Can Yaman, un vero sex symbol del piccolo schermo.

Ma cosa accadrà nella puntata di giovedì 12 settembre 2019? Quali sono le anticipazioni della nuova puntata di Bitter Sweet? La fiction va in onda come al solito alle 14,45 su Canale 5. Ma per l’ultima settimana di programmazione ci saranno episodi doppi: dalle 14,45 fino alle 16,40!

Bitter Sweet anticipazioni | La puntata del 12 settembre

Nella prossima puntata di Bitter Sweet – in onda giovedì 12 settembre con gli episodi numero 77 e 78 – vedremo Hakan finalmente vicino ad ottenere ciò che vuole. Deve però fare i conti con Leman, che gli chiede di stare lontano da suo figlio Ferit.

L’Onder allora ne approfitta per mettere in scena il suo piano, attuando un vero e proprio ricatto. Le domanda infatti se ha mai detto la verità a Ferit in merito a suo padre e a quello che l’uomo ha fatto. La donna non risponde, ma è evidente che l’Aslan non ne sa nulla.

Ferit però non sa tutta la verità, e soprattutto non conosce i motivi per i quali Hakan lo odia a tal punto. Ferit inoltre non conosce i segreti che la signora Leman nasconde da anni. Nel corso di questo episodio di Bitter Sweet del 12 settembre 2019, inoltre, scopriremo che chi è stato l’amante della madre di Ferit: si tratta del padre di Hakan, per questo il padre del giovane manager lo uccise.

Ferit però non sa nulla di tutto questo e l’Onder minaccia Leman di rivelare tutto. Nelle anticipazioni di Bitter Sweet di giovedì 12 settembre, inoltre, Engin si rende conto che la sua ex fidanzata gli ha mentito. Intanto lui si accorge di provare qualcosa di forte per la giovane giapponese, con la quale ha molti punti in comune.

Allo stesso modo anche Fatos è sempre più preso dall’autista, e deciderà per questo di rivelare i suoi sentimenti.

Bitter Sweet anticipazioni | La trama della fiction

Nazli, protagonista di Bitter Sweet, è una giovane cuoca che studia all’università, frequenta corsi di giapponese per poter aprire un giorno un suo ristorante. Nazli vive in un appartamento con sua sorella Asuman e l’amica Fatos, ma le sue condizioni economiche precarie la spingono a cercare lavoro e lo trova nella casa di Ferit, un ricco uomo d’affari che l’assume come chef personale.

A far breccia nel cuore della giovane cuoca è il piccolo Bulut, nipote di Ferit, con il quale instaura un legame speciale. A ostacolare la buon riuscita del rapporto tra datore di lavoro e dipendente saranno Hakan e Demet, due coniugi spregevoli responsabili della morte dei genitori del piccolo Bulut. I due puntano al suo patrimonio e sono intenzionati ad ottenerne la custodia per poter ottenere una modesta percentuale delle azioni della Pusula Holding (azienda di cui Ferit è socio).