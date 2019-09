Bitter Sweet, anticipazioni puntata 11 settembre 2019: cosa succede mercoledì

Bitter Sweet entra nella sua ultima settimana di programmazione: quali sono le anticipazioni delle ultime puntate della serie tv di Canale 5? Dal 9 al 13 settembre 2019, su Canale 5 verranno trasmessi gli ultimi episodi che porteranno al finale di stagione della soap opera turca.

La serie tv estiva di Mediaset ha letteralmente stregato il pubblico italiano. Per questo motivo, sempre più spettatori sono alla ricerca delle informazioni su cosa succede nelle prossime puntate della fiction.

Cosa accadrà nella puntata di mercoledì 11 settembre 2019? Quali sono le anticipazioni della nuova puntata di Bitter Sweet? La fiction va in onda come al solito alle 14,45 su Canale 5. Ma per l’ultima settimana di programmazione ci saranno episodi doppi: dalle 14,45 fino alle 16,40!

Bitter Sweet anticipazioni | La puntata dell’11 settembre

Nella prossima puntata di Bitter Sweet – in onda mercoledì 11 settembre con gli episodi numero 75 e 76 – continuano le vicende di Nazli e Ferit, alle prese con i ricatti del perfido Hakan. Nelle scorse puntate, Nazli ha deciso di cedere definitivamente ai ricatti del perfido uomo, chiedendo ufficialmente il divorzio a Ferit.

Un gesto apparentemente inspiegabile per l’imprenditore, che voleva chiedere alla donna di sposarlo nuovamente, e stavolta non per finta. Così, nella puntata di domani i due si ritroveranno in tribunale per la causa di divorzio. Ma è qui che ci sarà il colpo di scena: il giudice non concederà ai due la possibilità di interrompere immediatamente il loro matrimonio.

Ferit e Nazli, infatti, dovranno prima partecipare ad alcune sedute di terapia di coppia. Un modo per provare a salvare la loro relazione. Per il momento, quindi, il piano di Hakan fallisce.

Nonostante ciò, le anticipazioni di mercoledì di Bitter Sweet dicono che Hakan Onder non si darà per vinto. L’uomo, anzi, proverà a ricattare anche la signora Leman, madre di Ferit, minacciandola di raccontare al figlio tutta la verità sul padre se la donna chiederà la custodia del piccolo Bulut.

La puntata si concentrerà infine anche su Fatos, che si convince sempre di più di essersi innamorata di Tarik.

Bitter Sweet anticipazioni | Come vedere la serie tv in streaming

Vi siete persi le puntate precedenti di Bitter Sweet? Volete recuperare uno degli ultimi episodi della serie e non sapete come fare? Per fortuna c’è Mediaset Play.

La piattaforma di streaming del Biscione – completamente gratis, previa registrazione tramite mail o social network – permette infatti di vedere in diretta streaming ciò che va in onda sui canali Mediaset, compreso Canale 5. Ogni giorno, tra le 14,45 e le 16,40, potrete quindi trovare anche Bitter Sweet.

Inoltre, Mediaset Play comprende il servizio on demand: in qualsiasi momento della giornata, potete rivedere quindi le vecchie puntate di Bitter Sweet su pc, smartphone e tablet.

Bitter Sweet anticipazioni | La trama della fiction

Nazli, protagonista di Bitter Sweet, è una giovane cuoca che studia all’università, frequenta corsi di giapponese per poter aprire un giorno un suo ristorante. Nazli vive in un appartamento con sua sorella Asuman e l’amica Fatos, ma le sue condizioni economiche precarie la spingono a cercare lavoro e lo trova nella casa di Ferit, un ricco uomo d’affari che l’assume come chef personale.

A far breccia nel cuore della giovane cuoca è il piccolo Bulut, nipote di Ferit, con il quale instaura un legame speciale. A ostacolare la buon riuscita del rapporto tra datore di lavoro e dipendente saranno Hakan e Demet, due coniugi spregevoli responsabili della morte dei genitori del piccolo Bulut. I due puntano al suo patrimonio e sono intenzionati ad ottenerne la custodia per poter ottenere una modesta percentuale delle azioni della Pusula Holding (azienda di cui Ferit è socio).