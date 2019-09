Baywatch: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Questa sera, mercoledì 11 settembre 2019, va in onda in prima serata su Italia 1 alle 21.20 il film Baywatch, adattamento cinematografico della storica serie tv statunitense anni Novanta che vedeva fra i suoi protagonisti David Hasselhoff e Pamela Anderson. La pellicola del 2017, diretta da Seth Gordon, è del genere che unisce l’azione alla commedia; nel cast Dwayne Johnson e Zac Efron.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Baywatch film | Trama

Il film racconta la storia dell’ex atleta olimpico Matt Brody, il quale decide di unirsi a una squadra di bagnini guidata da Mitch Buchannon per catturare una banda di criminali che minaccia la tranquillità e la reputazione della baia.

La trama completa del film

Baywatch film | Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Dwayne Johnson – Mitch Buchanan

– Mitch Buchanan Zac Efron – Matt Brody

– Matt Brody Alexandra Daddario – Summer Quinn

– Summer Quinn Kelly Rohrbach – C. J. Parker

– C. J. Parker Ilfenesh Hadera – Stephanie Holden

– Stephanie Holden Priyanka Chopra – Victoria Leeds

– Victoria Leeds Jon Bass – Ronnie Greenbaum

– Ronnie Greenbaum Yahya Abdul-Mateen II – Garner Ellerbee

– Garner Ellerbee Rob Huebel – capitano Thorpe

– capitano Thorpe Hannibal Buress – Dave

– Dave Jack Kesy – Leon

– Leon Amin Joseph – Frankie

– Frankie Izabel Goulart – Amber

– Amber Charlotte McKinney – Julia

Baywatch film | Trailer

Ecco il trailer del film:

Baywatch film | Streaming

Come fare per vedere Baywatch in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 11 settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

