Bastardi senza gloria: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 19 settembre 2019, va in onda in prima serata su Italia 1 Bastardi senza gloria (Inglourious Basterds), il film ucronico di Quentin Tarantino che ha “riscritto” l’epilogo della Seconda Guerra Mondiale e della fine del nazismo e dei suoi protagonisti.

La pellicola, uscita nel 2009, rappresenta un omaggio al film del 1977 di Enzo G. Castellari, Quel maledetto treno blindato, uscito negli Stati Uniti e il cui titolo è stato storpiato dal celebre regista in Inglourious Basterds. In Bastardi senza gloria un cast particolarmente ricco di attori, tra cui Brad Pitt.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Bastardi senza gloria film: trama

Il film è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, nella Francia occupata dai nazisti dove la famiglia di Shosanna Dreyfus viene interamente massacrata, proprio sotto i suoi occhi, dal colonnello nazista Hans Landa. La giovane, riuscita miracolosamente a sfuggire alla morte, si rifugia a Parigi assumendo una nuova identità – quella di Emmanuelle Minnieux – e diviene proprietaria di una sala cinematografica.

Nel frattempo in Europa il tenente Aldo Raine sta reclutando una squadra speciale di soldati ebrei. Noti come “The Basterds”, ai soldati viene affidato un importantissimo compito: quello di andare autonomamente a caccia di soldati tedeschi e di ucciderne il più alto numero possibile prendendogli lo scalpo. La squadra di Raine, pronta e operativa, si troverà a collaborare con l’attrice tedesca Bridget Von Hammersmark, spia degli Alleati coinvolta anche lei in una missione che ha l’obiettivo di eliminare i leader del Terzo Reich.

Proprio questa missione li porterà nei pressi del cinema parigino, lì dove Shosanna, insieme al suo fidanzato, sta tramando un infallibile e letale piano di vendetta.

Bastardi senza gloria film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Brad Pitt – tenente Aldo Raine

– tenente Aldo Raine Christoph Waltz – colonnello Hans Landa

– colonnello Hans Landa Michael Fassbender – tenente Archie Hicox

– tenente Archie Hicox Eli Roth – sergente Donnie Donowitz

– sergente Donnie Donowitz Mélanie Laurent – Shosanna Dreyfus/Emmanuelle Minnieux

– Shosanna Dreyfus/Emmanuelle Minnieux Diane Kruger – Bridget Von Hammersmark

– Bridget Von Hammersmark Daniel Brühl – soldato Frederick Zoller

– soldato Frederick Zoller Til Schweiger – sergente Hugo Stiglitz

– sergente Hugo Stiglitz Gedeon Burkhard – caporale Wilhem Wicki

– caporale Wilhem Wicki B. J. Novak – soldato di prima classe Smithson Utivich

– soldato di prima classe Smithson Utivich Samm Levine – soldato di prima classe Hirschberg

– soldato di prima classe Hirschberg Omar Doom – soldato Omar Ulmer

– soldato Omar Ulmer Paul Rust – soldato Andy Kagan

– soldato Andy Kagan Richard Sammel – sergente Werner Rachtman

– sergente Werner Rachtman Alexander Fehling – sergente capo Wilhem

– sergente capo Wilhem Christian Berkel – Eric il barista

– Eric il barista Sönke Möhring – soldato Butz

– soldato Butz August Diehl – maggiore Dieter Hellstrom

– maggiore Dieter Hellstrom Julie Dreyfus – Francesca Mondino

– Francesca Mondino Sylvester Groth – Joseph Goebbels

– Joseph Goebbels Jacky Ido – Marcel

– Marcel Mike Myers – generale Ed Fenech

– generale Ed Fenech Rod Taylor – Winston Churchill

– Winston Churchill Martin Wuttke – Adolf Hitler

– Adolf Hitler Denis Ménochet – Perrier LaPadite

– Perrier LaPadite Léa Seydoux – Charlotte LaPadite

– Charlotte LaPadite Michael Bacall – soldato di prima classe Michael Zimmerman

– soldato di prima classe Michael Zimmerman Quentin Tarantino – primo scalpo nazista

Bastardi senza gloria film: trailer

Ecco il trailer del film:

Bastardi senza gloria film: streaming

Come fare per vedere Bastardi senza gloria in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 19 settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming