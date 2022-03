Chi sono Barbascura X e Andrea Boscherini: gli scienziati a Pechino Express 2022

BARBASCURA X E ANDREA BOSCHERINI PECHINO EXPRESS 2022 – Anno nuovo, edizione nuova per Pechino Express 2022. Le nuove puntate arrivano in prima serata su Sky Uno, sempre guidate da Costantino della Gherardesca. Tra i concorrenti spicca la coppia de Gli Scienziati, composta da Barbascura X e Andrea Boscherini. Ma chi sono? Quanti anni hanno? Ecco tutte le informazioni sulla coppia di concorrenti a Pechino Express 2022.

Chi sono Barbascura X e Andrea Boscherini

Scopriamo subito chi sono Barbascura X e Andrea Boscherini. Entrambi sono divulgatori scientifici, per questo hanno scelto come nome per la gara Gli Scienziati. Barbascura X è di Taranto ed è un chimico, ma anche scrittore e musicista. Laureato in chimica organica con un dottorato in chimica verde, si definisce “un pirata, satiro e procrastinatore seriale”. Inoltre è seguitissimo sui social, in particolare tramite il canale YouTube. Quanti anni ha? 34 ed è un ragazzo estroso e poliedrico.

Il suo compagno d’avventura per Pechino Express 2022 è Andrea Boscherini, esperto di scienze naturali. Nato a Bagno di Romagna, è definito dal suo compagno d’avventura “l’uomo dei boschi”. Come si sono conosciuti? Un anno fa, per lavoro. I due hanno condiviso viaggi ed escursioni nei boschi da quel momento e ne hanno studiato la fauna. Inoltre Andrea ha una forte passione per gli animali, in particolare è affascinato da lupi, cervi e serpenti.

Pechino Express 2022

Pechino Express è un reality show che per il 2022 ha cambiato casa, lasciando Rai 2 per arrivare su Sky Uno. Il programma è un format belga-olandese ed è composto da dieci puntate. Le coppie in gara sono dieci, per cui i concorrenti del cast sono venti in totale.

Tutte le coppie in gara dovranno percorrere 7.000 km per un viaggio attraverso il Medio Oriente. Quattro sono gli stati che accompagneranno le puntate della nuova edizione: Turchia, Uzbekistan, Giordania e Emirati Arabi Uniti.

Il programma parte giovedì 10 marzo 2022 in prima serata su Sky Uno, dalle ore 21:15. Soltanto chi dispone di un abbonamento alla pay-tv può seguire in diretta TV e streaming il programma. Oltre al canale 108 di Sky, è possibile infatti seguire Pechino Express 2022 anche attraverso Sky Go e NOW, recuperando anche gli episodi in streaming già andati in onda sulla piattaforma grazie alla funzione on-demand.