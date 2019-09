Ascolti tv sabato 28 settembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 28 settembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

A contendersi la vittoria, nella serata di ieri, erano ovviamente Canale 5 e Rai 1: sulla rete ammiraglia Mediaset andava in onda la seconda puntata di Amici Celebrities, condotto da Maria De Filippi, mentre sulla prima rete di viale Mazzini tornava Alberto Angela con una nuova puntata del suo Ulisse – Il piacere della scoperta, dedicata al genio di Leonardo Da Vinci. Ma sugli altri canali c’erano anche alcuni programmi candidati al ruolo di sorpresa.

Chi ha vinto quindi la battaglia degli ascolti tv ieri sera, sabato 28 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv 28 settembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Alla fine, a vincere la serata degli ascolti televisivi è stato il programma Ulisse – Il piacere della scoperta, su Rai 1: lo speciale “Leonardo – Genio universale” infatti è stato visto da 3.614.000 spettatori, con uno share del 20 per cento. Su Canale 5, la seconda puntata di Amici Celebrities si è dovuta accontentare di 3.066.000 ascolti tv, con uno share del 19,45 per cento.

Su Rai 2, il 16esimo episodio della 16esima stagione di N.C.I.S. ha tenuto incollati davanti ai teleschermi 1.263.000 spettatori, con uno share del 6,1 per cento. Su Rai 3, la commedia Ci vediamo domani, con Enrico Brignano, è stata vista da 918.000 persone (4,55 per cento).

Su Italia 1, il film Space Jam è stato seguito da 951.000 spettatori (4,77 per cento), mentre su Rete 4 il film Il ritorno di Don Camillo si è fermato a 838.000 ascolti tv (4,61 per cento). Su La 7, il primo episodio della terza stagione di Little Murders è stato visto da 449.000 persone (2,3 per cento).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella fascia dell’Access prime time, su Rai 1 Amadeus con I soliti ignoti stravince la battaglia degli ascolti, totalizzando 4.227.000 spettatori e il 20,72 per cento di share. Canale 5 con Striscia la notizia ha ottenuto invece una media di 3.170.000 spettatori e uno share del 15,56 per cento.

Su Italia 1 la serie CSI ha raccolto davanti al video 951.000 spettatori (4,74 per cento), mentre su Rai 3 Indovina chi viene a cena si è fermato a 840.000 ascolti tv (4,21 per cento di share). Stasera Italia Weekend, su Rete 4, è stato seguito da 1.061.000 persone (5,24 per cento). Su La7 invece molto bene Otto e Mezzo, con 1.086.000 spettatori collegati e uno share del 5,34 per cento.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Nella fascia preserale, la sfida degli ascolti tv vedeva impegnati L’Eredità di Flavio Insinna, su Rai 1, che alla fine ha ottenuto 3.435.000 spettatori (20,89 per cento di share) e Caduta libera di Gerry Scotti su Canale 5, che ha totalizzato 2.976.000 spettatori (18,6 per cento).

Su Rai 2, Dribbling ha ottenuto 259.000 spettatori (1,77 per cento), mentre NCIS Los Angeles è arrivato a 749.000 ascolti tv (4,11 per cento). Su Italia 1 Studio Aperto Mag si è fermato a 522.000 persone collegate (3,64 per cento) mentre CSI NY ha totalizzato 544.000 spettatori (3,12 per cento).

Su Rai 3, infine, Blob si è dovuto accontentare di 684.000 spettatori e del 3,64 per cento di share, mentre su Rete 4 Tempesta d’Amore è arrivato a 724.000 ascolti tv e al 4,05 per cento.

