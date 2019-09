Ascolti tv sabato 21 settembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sabato 21 settembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Nella serata di ieri su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Ulisse: il piacere della scoperta, il programma culturale condotto da Alberto Angela, mentre su Canale 5 faceva il suo debutto Amici Celebrities, il talent di Maria De Filippi dove questa volta a sfidarsi sono 12 personaggi dello spettacolo. Su Rai 3 e Italia 1, invece, due film, Arrival e Il cacciatore di giganti.

Ma chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv ieri sera, sabato 21 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv 21 settembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Ieri sera ottimi ascolti per Rai1, che con Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha raccolto 3.502.000 spettatori con il 18.97% di share. Canale 5 con la prima puntata di Amici Celebrities ne ha invece intrattenuti 3.274.000 ottenendo uno share decisamente ottimo (20.61%).

Su Rai2 NCIS ha invece coinvolto 1.255.000 spettatori (6.08% di share), mentre su Italia 1 Il Cacciatore di Giganti è stato visto da 1.277.000 spettatori (6.63%). Su Rai3 Arrival lo hanno visto in 706.000 spettatori (3.49% di share), mentre su Rete4 Don Camillo è stato seguito da 667.000 spettatori (3.56% di share).

Su La7 Little Murders ha avuto un pubblico di 400.000 spettatori per uno share del 2.02%, mentre su Tv8 Case 39 ha appassionato 328.000 spettatori con l’1.7% di share. Infine, sul Nove, L’Amore bugiardo lo hanno visto in 314.000 (1.8% di share).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

I Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai 1 ha fatto il piano di share e telespettatori, che sono stati ben 4.119.000 per il 20.52% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint ne ha invece avuti 2.474.000 (13.70% di share). Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha ottenuto uno share del 4.20% con i suoi 762.000 spettatori, mentre su Rai3 Storie Minime è stato seguito da 578.000 spettatori (2.95%).

Su Italia 1 CSI ha ottenuto il 5.27% di share con 1.043.000 spettatori, mentre su Rete 4 Stasera Italia lo hanno visto in 1.106.000 telespettatori con il 5.66% di share nella prima parte e 1.094.000 (5.41%) nella seconda.

Su La7 Otto e Mezzo lo hanno seguito in 1.135.000 spettatori (5.69%), mentre su Tv8 4 X Factor 2019 ha guadagnato 356.000 spettatori e il 2% di share. Sul Nove Camionisti in Trattoria 2 ha avuto 256.000 spettatori (1.3%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’intesa Vincente ha intrattenuto prima di cena 2.398.000 spettatori (18.24%) mentre Reazione a Catena ha successivamente avuto un seguito di 3.724.000 spettatori (22.90%). Su Canale 5, invece, Caduta Libera – Inizia la sfida ha guadagnato 1.722.000 spettatori con il 13.52% di share e Caduta Libera 2.486.000 con il 15.65% di share.

