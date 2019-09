Ascolti tv mercoledì 18 settembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri mercoledì 18 settembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Sulla Rai è andato in onda un film nuovo di zecca (o quasi) diretto da Gabriele Muccino, mentre Canale 5 ha lasciato spazio alle nuove avventure della Regina di Palermo.

Ma chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv ieri sera, mercoledì 18 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv 18 settembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 è andato in onda in prima televisiva il film A casa tutti bene, una pellicola del 2018 diretta da Gabriele Muccino con un cast spettacolare: la storia ha visto protagonisti Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Sandra Milo e tanti altri celebri attori del cinema italiano. A casa tutti bene ha conquistato l’attenzione di 3.169.000 spettatori agli ascolti con uno share del 14.3%.

Ma è stata una serata altrettanto importante per Canale 5: la rete ammiraglia Mediaset ha puntato sul suo cavallo di battaglia del mercoledì proponendo, dopo una rispolverata della prima stagione in replica quest’estate, la seconda stagione di Rosy Abate. La Regina di Palermo ha conquistato 3.544.000 spettatori agli ascolti con uno share del 17.2%.

Su Rai 2, l’appuntamento della Pallavolo agli Europei 2019 tra Francia e Italia ha conquistato l’attenzione di 1.607.000 spettatori agli ascolti e il 6.7% di share, mentre su Rai 3 l’appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto ha interessato 1.642.000 spettatori (8%).

Italia 1 ha mandato in onda il film I fantastici 4 che ha interessato 1.123.000 spettatori agli ascolti (4.9%), mentre Rete4 con Fuori dal coro ha catturato l’attenzione di 807.000 spettatori con il 4.4% di share.

Su La 7, invece, Our Godfather: La vera storia di Tommaso Buscetta ha ottenuto 946.000 spettatori (4.1 per cento), mentre su Tv 8 il film Se solo fosse vero è stato visto da 464.000 persone (2 per cento di share). Infine, sul Nove è andato in onda il film Shooter che ha interessato 466.000 spettatori (2.2%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

La battaglia degli ascolti, ieri sera, si giocava come sempre anche nella fascia Access prime time. Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno, ha ottenuto 4.126.000 spettatori e il 16.9 per cento di share, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha visto una media di 3.468.000 spettatori con uno share del 14.2 per cento.

Su Rai 3, Un posto al sole ha ottenuto 1.718.000 ascolti tv (7per cento), mentre su Italia 1 CSI è stato seguito da 1.096.000 persone (4.6 per cento di share). Su Rete 4, Stasera Italia è stato visto da 1.277.000 spettatori (5.4 per cento), mentre su La 7 Otto e mezzo ha segnato 1.518.000 spettatori con il 6.2 per cento.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena ha avuto un ascolto medio di 4.252.000 spettatori (24.4 per cento) mentre su Canale 5 Caduta Libera ha ottenuto il 17.9 per cento di share e 3.010.000 ascolti tv.

Su Rai 2 NCIS si è fermato a 596.000 471.000 ascolti tv (3.9per cento), mentre su Italia 1 CSI NY ha totalizzato 580.000 spettatori (3 per cento).

Su Rete 4 infine Tempesta d’Amore ha ottenuto 800.000 ascolti tv con il 4 per cento.

