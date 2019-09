Ascolti tv mercoledì 11 settembre 2019 | Auditel e Share | Programmi

Qual è stato il programma più visto in tv di ieri mercoledì 11 settembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

A scontrarsi sono stati su Rai 1 il film Gli ultimi saranno ultimi e l’ultima puntata della serie La verità sul caso Harry Quebert su Canale 5, mentre su Rai 2 andava in onda la seconda puntata di Rocco Schiavone 2 e su Rai 3 il film con Harrison Ford Destini incrociati.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di mercoledì 11 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv 11 settembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Rai1 e Canale 5 praticamente pari nella serata di ieri, mercoledì 11 settembre: Gli Ultimi saranno Ultimi, film in onda sul primo canale di Viale Mazzini, ha infatti ottenuto 2.374.000 spettatori pari all’11.1% di share, mentre su Canale 5 La Verità sul caso Harry Quebert è stato visto da 2.330.000 spettatori pari al 12.5% di share.

Su Rai2 la seconda puntata di Rocco Schiavone ha invece interessato 1.187.000 spettatori (5.6% di share), mentre su Italia 1 Baywatch è stata la scelta di 2.075.000 spettatori (9.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha guadagnato 1.813.000 spettatori pari ad uno share del 9.4%, mentre su Rete4 Fuori dal coro ha avuto un a.m. di 1.292.000 spettatori (7.2% di share).

Su La7 Atlantide presenta – World Trade Center è stato seguito da 807.000 spettatori (3.9% di share), mentre su TV8 Innocenti Bugie ha ottenuto il 2.1% con 434.000 spettatori. Infine sempre in prima serata sul Nove andava in onda Piedone a Hong Kong: lo hanno guardato 362.000 spettatori per uno share dell’1.7%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Ascolti tv – Su Rai1 Techetechetè questa volta con i suoi 3.527.000 spettatori (e il 15.3% di share) è stato superato da Canale 5, che con Paperissima Sprint ha avuto una media di 3.660.000 spettatori per uno share del 15.9%.

Su Rai2 Tg2 Post ha guadagnato uno share del 4.3% con i suoi 993.000 spettatori, mentre su Italia1 CSI ne ha ottenuti 1.039.000 con il 4.6% di share. Su Rai3 Boez – Andiamo Via è stato scelto da 1.072.000 spettatori pari al 4.9%, mentre un Un Posto al Sole da 1.727.000 (7.5%).

Su Rete4 Stasera Italia ha interessato un pubblico di 1.503.000 individui (6.8%) nella prima parte e 1.686.000 (7.3%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha ottenuto 1.795.000 spettatori (7.8%). Su TV8 Guess my Age è stato visto da 528.000 spettatori con il 2.3% di share, mentre sul Nove Little Big Italy ha raccolto 311.000 spettatori (1.4%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Per quanto riguarda il preserale Rai1 con Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.383.000 spettatori (20.2%) mentre Reazione a Catena 3.799.000 spettatori (24.1%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha guadagnato invece 1.893.000 spettatori e il 16.8% di share e Caduta Libera 2.862.000 e il 19% di share.

