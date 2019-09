Ascolti tv martedì 17 settembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri martedì 17 settembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Su Rai 1 è partita la seconda stagione di un’amata fiction, mentre su Canale 5 i tifosi del Napoli hanno potuto seguire attentamente l’appuntamento della Champions League.

Ma chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv ieri sera, martedì 17 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv 17 settembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della seconda stagione de La strada di casa, la fiction con Alessio Boni che ha conquistato 3.803.000 spettatori con il 16.9% di share. Un dato in calo rispetto alla prima stagione andata in onda nel 2017: la prima puntata all’epoca aveva ottenuto 5.764.000 spettatori e il 23.4% di share.

Canale 5 ha mandato in onda la Champions League che ha visto Napoli vs Liverpool: l’appuntamento sportivo ha coinvolto 4.498.000 spettatori con il 18.6% di share.

Su Rai 2, il film Una notte al museo 2 – La fuga ha conquistato l’attenzione di 660.000 spettatori agli ascolti e il 2.9% di share, mentre su Rai 3 #Cartabianca ha interessato 1.251.000 spettatori (6.1%).

Italia 1 ha mandato in onda il film Scrivimiancora che ha interessato 1.195.000 spettatori agli ascolti (5.22%), mentre Rete4 con Il segreto ha catturato l’attenzione di 1.306.000 spettatori con il 5.26% di share.

Su La 7, invece, DiMartedì ha ottenuto 1.516.000 spettatori (7.3 per cento), mentre su Tv 8 il film Il potere dei soldi è stato visto da 336.000 persone (1.54 per cento di share). Infine, sul Nove è andato in onda Il Supplente – Nino Frassica che ha interessato 245.000 spettatori (1.02%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

La battaglia degli ascolti, ieri sera, si giocava come sempre anche nella fascia Access prime time. Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno, ha ottenuto 4.096.000 spettatori e il 16.56 per cento di share, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha visto una media di 3.485.000 spettatori con uno share del 14.72 per cento.

Su Rai 3, Un posto al sole ha ottenuto 1.586.000 ascolti tv (6.39 per cento), mentre su Italia 1 CSI è stato seguito da 1.189.000 persone (4.93 per cento di share). Su Rete 4, Stasera Italia è stato visto da 1.436.000 spettatori (6.08 per cento), mentre su La 7 Otto e mezzo ha segnato 1.637.000 spettatori con il 6.66 per cento.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena ha avuto un ascolto medio di 2.583.000 spettatori (p20.14 per cento) mentre su Canale 5 Caduta Libera ha ottenuto il 17.08 per cento di share con 2.876.000 ascolti tv.

Su Rai 2 Nella mia Cucina Una ricetta con Cracco ha appassionato 435.000 spettatori (2.3 per cento). NCIS si è fermato a 471.000 ascolti tv (3.21 per cento), mentre su Italia 1 CSI NY ha totalizzato 686.000 spettatori (3.53 per cento).

Su Rete 4 infine Tempesta d’Amore ha ottenuto 772.000 ascolti tv con il 3.83per cento.

