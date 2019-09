Ascolti tv lunedì 16 settembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri lunedì 16 settembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera Rai 1 e Canale 5 hanno combattuto ad armi quasi pari: da una parte, è tornato il Commissario più amato dagli italiani con una puntata in replica; dall’altra, un programma trash che in genere appassiona il pubblico Mediaset.

Ma chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv ieri sera, lunedì 16 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv 16 settembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 è tornato il Commissario Montalbano con l’episodio Il senso del tatto che ha conquistato 4.423.000 spettatori con il 20.56% di share.

Canale 5 ha invece mandato in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip 2019, ricca di colpi di scena tra falò di confronto, nuove coppie in gara e tante novità per fidanzati e fidanzate. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi ha conquistato l’attenzione di 2.959.000 spettatori e il 17.75% di share.

Su Rai 2, il debutto della nuova stagione di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino e tantissimi ospiti ha conquistato l’attenzione di 1.310.000 spettatori agli ascolti e il 6.79% di share, mentre su Rai 3 Presa Diretta – La battaglia della salute ha interessato 1.062.000 spettatori (5.43%).

Italia 1 ha mandato in onda il film The Foreigner che ha interessato 1.381.000 spettatori agli ascolti (6.36%), mentre Rete4 con Quarta Repubblica ha catturato l’attenzione di 1.040.000 spettatori con il 6.12% di share.

Su La 7, invece, Body of Proof ha ottenuto 420.000 spettatori (1.72 per cento), mentre su Tv 8 il film Agente 007 – Mai dire mai è stato visto da 231.000 persone (1.21 per cento di share). Infine, sul Nove è andato in onda Rubio alla ricerca del gusto perduto che ha interessato 356.000 spettatori (1.57%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

La battaglia degli ascolti, ieri sera, si giocava come sempre anche nella fascia Access prime time. Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno, ha ottenuto 4.410.000 spettatori e il 18.3 per cento di share, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha visto una media di 3.516.000 spettatori con uno share del 14.6 per cento.

Su Rai 3, Un posto al sole ha ottenuto 1.509.000 ascolti tv (6.48 per cento), mentre su Italia 1 CSI è stato seguito da 1.164.000 persone (4.94 per cento di share). Su Rete 4, Stasera Italia è stato visto da 1.416.000 spettatori (6.17 per cento), mentre su La 7 Otto e mezzo ha segnato 1.727.000 spettatori con il 7.17 per cento.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena ha avuto un ascolto medio di spettatori mentre su Canale 5 Caduta Libera ha ottenuto share con ascolti tv.

Su Rai 2 Nella mia Cucina Una ricetta con Cracco ha appassionato spettatori. NCIS si è fermato a ascolti tv, mentre su Italia 1 CSI NY ha totalizzato spettatori.

Su Rete 4 infine Tempesta d'Amore ha ottenuto ascolti tv, mentre su Rai 3 Blob ha segnato spettatori.

