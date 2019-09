Ascolti tv giovedì 12 settembre 2019 | Auditel e Share | Programmi

Ascolti tv – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri giovedì 12 settembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

A scontrarsi sono stati su Rai 1 sono stati Un passo dal cielo 5 – Il ritorno e Canale 5 con il film Cinquanta sfumature di rosso. Su Rai 2 e Rai 3 anche sono andati in onda dei film, Power Rangers e Fuori controllo.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di giovedì 12 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv 12 settembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Grande successo per il ritorno su Rai1 di Un Passo dal Cielo 5: la prima puntata della serie ha infatti ottenuto 4.333.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5, invece, Cinquanta sfumature di Rosso è piaciuto a 2.331.000 spettatori pari all’11.4% di share, mentre su Rai2 Power Rangers ha guadagnato 672.000 spettatori e il 3.2% di share.

Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha appassionato 1.467.000 spettatori (7.5%), mentre su Rai3 Fuori controllo è stato visto da 1.152.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha avuto un a.m. di 1.588.000 spettatori con l’8.9% di share, mentre su La7 The Women ha registrato 533.000 spettatori (2.5%). Su TV8 Notte Brava a Las Vegas ha ottenuto l’1.2% con 257.000 spettatori mentre sul Nove Ex – Amici come Prima è stato scelto da 518.000 spettatori (2.4%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come sempre ascolti stellari per Rai1 nella fascia di access prime time: Techetechetè ha ottenuto 4.078.000 spettatori e il 18% di share, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha visto una media di 3.373.000 spettatori con uno share del 14.8%.

Su Rai2 Tg2 Post ha siglato il 3.3% con 748.000 spettatori, mentre su Italia1 CSI è stato visto da 995.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Boez – Andiamo Via ha avuto un pubblico di 871.000 spettatori pari al 4.1% e Un Posto al Sole 1.466.000 (6.5%).

Su Rete4 Stasera Italia ha invece appassionato 1.388.000 individui (6.4%) nella prima parte e 1.577.000 (6.9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo lo hanno guardato in 1.875.000 spettatori (8.3%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha avuto un ascolto medio di 2.267.000 spettatori (19.2%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto 3.797.000 spettatori (23.5%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida è stato visto da 1.793.000 spettatori con il 15.8% di share e Caduta Libera da 2.926.000 con il 18.9% di share.

