DiMartedì stracciato da Cartabianca: la rivincita di Bianca Berlinguer

DiMartedì stracciato da Cartabianca: la rivincita della Berlinguer | Ascolti tv

Un brutto risveglio per Giovanni Floris e il suo DiMartedì. Dopo aver dominato per anni gli ascolti, La7 scivola non al secondo, ma persino al terzo posto questa settimana, perdendo a mani basse contro Cartabianca e Fuori dal coro.

Secondo gli ascolti di martedì 3 marzo 2020, la puntata di DiMartedì su La7 è stata seguita da 1.026.000 spettatori con uno share del 4,4%, uno dei risultati peggiori di sempre per il programma di Floris che incassa, per la seconda volta, il colpo da parte di Cartabianca. Il programma della Berlinguer infatti ha interessato 1.413.000 spettatori con il 6.1% di share, ottenendo il risultato più alto tra i talk politici del martedì. Al secondo posto, tra Cartabianca e DiMartedì si posiziona Fuori dal coro con il suo 4,8% di share.

Ascolti tv, il crollo di Dimartedì: fine di un’era?

La caduta del programma di Floris era già iniziata la scorsa settimana, quando DiMartedì aveva coinvolto agli ascolti soltanto 1.041.000 spettatori con uno share del 4,5, mentre Cartabianca lo superava – di poco – con 1.1100.000 spettatori pari ad uno share del 4, 9%. A cosa sarà dovuta la rivincita di Bianca Berlinguer? Perché il programma di Floris perde colpi? Sarà a causa degli argomenti trattati? Difficile, in questo caso, poiché sia Floris che Berlinguer hanno intrattenuto il pubblico discutendo dell’emergenza Coronavirus. Allora sarà merito degli ospiti in studio? Possibile. I numeri, comunque, non mentono: DiMartedì era il fiore all’occhiello di La7, ma il tempo ha lasciato posto a una dura (e amara) verità. Come l’avrà presa Floris? Riuscirà a salvarsi in calcio d’angolo oppure si avvicina la fine di un’era?

