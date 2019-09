Ascolti Temptation Island Vip 2019: i dati Auditel della prima puntata del 9 settembre 2019 su Canale 5

ASCOLTI TEMPTATION ISLAND VIP PRIMA PUNTATA – Ieri 9 settembre 2019 è andata in onda la prima puntata di Temptation Island Vip 2019, il docu-reality di Canale 5 nella sua versione con personaggi famosi, giunta alla seconda edizione. Una delle trasmissioni di punta per Mediaset che ogni anno registra ottimi ascolti.

Anche quest’anno abbiamo sei coppie che si sono messe in gioco per testare l’unione della loro coppia: trascorreranno 21 giorni divisi in due villaggi diversi, al cui interno si trovano numerosi tentatori e tentatrici.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island Vip 2019

Nella prima puntata sono state presentate le sei coppie di questa edizione: si tratta di Nathaly Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, il cantautore Pago e l’ex tronista Serena Enardu, l’attore del film Gomorra Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e la professoressa de “L’Eredità” Chiara Esposito, l’odiatore del web Damiano, detto Er Faina con Sharon Macri, infine la speaker radiofonica Anna Pettinelli e Stefano Macchi.

Ma quali sono stati gli ascolti tv della prima puntata di Temptation Island Vip 2019 di ieri? Sui social molti utenti sembrano non aver apprezzato molto questo cast, reputato più debole rispetto all’edizione dello scorso anno.

Il riassunto della prima puntata di Temptation Island Vip 2019

La prima puntata di ieri 9 settembre ha totalizzato 2.949.000 telespettatori, pari al 18,2% di share. Un risultato poco più che discreto, soprattutto se confrontato con i dati dello scorso anno, che si erano attestati sui 3.449.000 telespettatori e il 19,85%.

A vincere la serata di ieri è stato Il commissario Montalbano su Rai 1, con 4.486.000 spettatori per un totale del 21,3% di share, anche se si trattava di repliche. (Gli ascolti completi di ieri)

Il resort Is Morus Relais di Temptation Island Vip 2019

Tutti i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip

Dove vedere in diretta tv e in streaming Temptation Island Vip 2019