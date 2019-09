Arrival: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Rai 3

Questa sera, sabato 21 settembre, va in onda in prima serata su Rai 3 alle 21.05 Arrival, film di fantascienza del 2016 per la regia di Denis Villeneuve. La pellicola, presentata in concorso alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è basata sul racconto Storia della tua vita, il quale fa parte dell’antologia di racconti Storie della tua vita (Stories of Your Life) di Ted Chiang. Come protagonisti ci sono Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Arrival film: trama

Alcuni misteriosi oggetti provenienti dallo spazio atterrano improvvisamente sulla Terra. Di conseguenza scattano le indagini per comprendere cosa stia per accadere e, per tale ragione, viene formata una squadra di élite capitanata dall’esperta linguista Louise Banks. La donna è stata contattata direttamente dai militari dell’esercito al fine di comprendere se gli extraterrestri abbiano buone o cattive intenzioni.

Così, mentre l’umanità vacilla sull’orlo di una Guerra globale, Banks e il suo gruppo affronteranno una corsa contro il tempo in cerca di risposte. Per trovarle Banks dovrà fare una scelta che metterà a repentaglio la sua vita e, forse, anche quella del resto della razza umana.

Arrival film: cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Amy Adams – Louise Banks

– Louise Banks Jeremy Renner – Ian Donnelly

– Ian Donnelly Forest Whitaker – colonnello Weber

– colonnello Weber Michael Stuhlbarg – agente David Halpern

– agente David Halpern Tzi Ma – generale Shang

– generale Shang Mark O’Brien – capitano Marks

Arrival film: trailer

Ecco il trailer del film in onda stasera su Rai 3:

Arrival film: diretta tv e streaming

Come vedere il film Arrival? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 21 settembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

