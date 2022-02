Chi è Aquila, la maschera de Il cantante mascherato 2022: indizi e ipotesi

Chi è Aquila, la maschera de Il cantante mascherato 2022, lo show in onda su Rai 1 il venerdì sera? Qual è il misterioso cantante che si cela dietro al travestimento? Il nome sarà svelato ufficialmente solo nel momento dell’eliminazione o della vittoria finale del personaggio. Ma quali sono gli indizi sulla maschera del Aquila? Eccoli:

“È un capo sioux con un piumaggio incredibile e uno sguardo fiero”

“È un guerriero siux ma sarà uomo o donna?”

Indizio di gruppo: “Il gruppo dei nostri eroi, complessivamente, ha venduto circa 150 milioni di dischi, ha interpretato più di 120 film, ci sono 3 vittorie di Festival di Sanremo”

Ipotesi

Abbiamo visto gli indizi su Aquila, ma quali sono le ipotesi in vista della gara? Secondo diversi rumors, a vestire la maschera potrebbe essere un uomo (Riccardo Fogli, Gilles Rocca) o una donna (Iva Zanicchi nota con il soprannome dell’Aquila di Ligonchio?). E voi che ne pensate? Di chi si tratta?

Streaming e diretta tv

Dove vedere Il cantante mascherato 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dall’11 febbraio 2022 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere clip e puntate grazie alla funzione on demand.