Anna Pettinelli e Stefano Macchi: chi è la coppia di Temptation Island Vip 2019

Una delle coppie più attese di questa edizione di Temptation Island Vip 2019 è sicuramente quella composta da Anna Pettinelli e Stefano Macchi. I due concorrenti sono stati tra i protagonisti del reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi sin dalla prima puntata. Ma chi sono Anna e Stefano? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anna e Stefano Temptation Island Vip 2019: chi sono i concorrenti in gara

Anna Pettinelli, 62 anni, è una delle voci più celebri e amate della radio italiana. La speaker ha già una figlia di 25 anni. Stefano Macchi, 44 anni, è un attore e doppiatore. I due sono fidanzati da 5 anni e mezzo. La loro storia è solida e forte da tempo, per cui hanno deciso di partecipare a Temptation Island Vip 2019 per mettere alla prova la loro relazione.

In particolare Anna è molto gelosa, e spera che partecipando al reality di Canale 5 possa darsi una calmata.

Anna e Stefano Temptation Island Vip 2019: chi è Anna Pettinelli

La sua voce è inconfondibile, essendo la speaker principale di Rds. Classe 1957, originaria di Livorno, è la voce di Rds. Inoltre Anna Pettinelli partecipa spesso a numerose trasmissioni televisive, come Pomeriggio Cinque o Vieni da me.

Inizia la sua carriera ad appena 16 anni come speaker in alcune radio locali. Il suo primo successo è degli anni Ottanta con la trasmissione tv Discoring, basata proprio sulla musica. Nello stesso periodo presenta anche due edizioni del Festival di Sanremo (1983 e 1986) e due edizioni di Un disco per l’estate (nel 1984 e nel 1985).

Recentemente è diventata ancor di più un volto televisivo, partecipando nel 2009 al reality La Fattoria come opinionista e successivamente alla trasmissione Rds Accademy, che si propone di selezionare nuovi speaker che entreranno nello staff della celebre radio.

Ha anche scritto (a quattro mani con David De Filippi) un libro umoristico, uscito nel 2010: “Teorie e tecniche dell’infamia amorosa”. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che da una precedente relazione ha avuto una figlia, Carolina Russi: la ragazza è una giovane cantante e ha partecipato alla seconda edizione del talent show The Voice, dove è stata eliminata al secondo live.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi: chi è l’attore concorrente di Temptation Island Vip

Stefano Macchi, nato a Monza nel 1975, è un famoso doppiatore, noto anche in Europa dell’Est per la sua conoscenza del croato. Tra i film a cui ha prestato la propria voce spiccano American Sniper, Ghost Rider, Il Trono di Spade, Grimm e Covert Affairs.

Tra Stefano e Anna Pettinelli ci sono 18 anni di differenza. Lui ha 44 anni, lei 62. Ma questo non sembra essere un freno alla loro relazione. Tra le sue curiosità quello di essere un amante degli animali. Inoltre Stefano è la voce ufficiale del Bancomat Unicredit.

