Andrea Bocelli – Ali di libertà, la scaletta del concerto su Rai 1 | L’elenco delle canzoni

Cresce l’attesa per Andrea Bocelli – Ali di libertà, il concerto evento dal Teatro del Silenzio di Lajatico (provincia di Pisa) del celebre cantante italiano e sono tanti gli appassionati che si chiedono quale sarà la scaletta con l’elenco delle canzoni della serata.

Bocelli, del resto, nella sua lunghissima e gloriosa carriera ha abituato i suoi fan a un repertorio del tutto trasversale: non solo musica classica, ma anche pop contemporaneo; non solo canzoni dalla propria discografia, ma anche da quella di altri grandi artisti come lui.

Tutto sul concerto di Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio

Per questo motivo, la scaletta del concerto Ali di libertà, tenutosi a fine luglio 2019 nella città in cui Bocelli è nato e organizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricostruzione dell’Accademia musicale di Camerino (resa inagibile dal terremoto del 26 ottobre 2016 e mai più ricostruita), vanterà canzoni molto diverse tra loro.

Quale sarà dunque la scaletta di Andrea Bocelli – Ali di libertà, in programma su Rai 1 a partire dalle 21,30? Vediamo insieme quello che si sa finora.

Andrea Bocelli – Ali di libertà, la scaletta probabile

La Rai non ha comunicato la scaletta ufficiale della serata. Di conseguenza, l’elenco esatto delle canzoni del concerto sarà una sorpresa per tutti gli appassionati.

Tuttavia, è possibile ricostruire almeno una parziale scaletta, grazie alle testimonianze sul web di tutti coloro che al concerto di fine luglio erano presenti fisicamente.

Si sa ad esempio che a un certo punto sul campo salirà l’ultima figlia di Bocelli, Virginia (7 anni), a cui il padre dedicherà la canzone di Francesco Guccini “Il vecchio e il bambino”. Allo stesso tempo, sul palco è atteso anche Mika che, con il tenore e il figlio Matteo Bocelli, canterà “Fall on me”.

Di seguito, le canzoni (sue e di altri artisti) che non mancheranno di sicuro al concerto Andrea Bocelli – Ali di libertà:

La donna è mobile

Rigoletto – Ouverture

Duetto Atto I

Amapola

All by myself (Eric Carmen cover)

If Only

Can’t Help Falling In Love (Elvis Presley cover)

Canto della Terra

My Way (Claude Francois cover)

The Prayer (Celine Dion cover)

Time to Say Goodbye

Nessun dorma

Il vecchio e il bambino (Francesco Guccini cover)

Fall on me (con Matteo Bocelli)

La musica del silenzio, il film sulla vita di Andrea Bocelli

Andrea Bocelli – Ali di libertà, gli ospiti internazionali

Oltre al già citato Mika e a Matteo Bocelli, sul palco del Teatro del Silenzio di Lajatico si susseguiranno altri grandi nomi. Artisti internazionali che sono venuti per omaggiare Bocelli e la sua musica.

Su tutti, spiccano Larisa Martinez, Gianfranco Montresor e l’étoile Carla Fracci. A condurre la serata saranno gli attori Stefano Accorsi e Serena Rossi.

L’appuntamento con Andrea Bocelli – Ali di libertà è per stasera, 14 settembre 2019, su Rai 1 a partire dalle ore 21,30. Anche Rai 1 partecipa alla raccolta fondi, attraverso il numero solidale 45580: le donazioni sono possibili dal 9 al 15 settembre 2019.

Dove vedere il concerto di Bocelli in streaming