Andrea Bocelli – Ali di libertà, ospiti e anticipazioni del concerto di stasera su Rai 1

Stasera, sabato 14 settembre 2019, su Rai 1 va in onda Andrea Bocelli – Ali di libertà: un concerto, tenutosi a fine luglio nella spettacolare location del Teatro del Silenzio di Lajatico, in provincia di Pisa (casa del cantante), con tantissimi ospiti internazionali.

L’intento del concerto, una bellissima serata di musica nella quale Bocelli non canta soltanto canzoni del proprio repertorio, ma omaggia la musica lirica nella sua totalità, è benefico: l’obiettivo infatti è quello di raccogliere fondi per la ricostruzione dell’Accademia musicale di Camerino, resa inagibile dal terremoto del 26 ottobre 2016 e mai più ricostruita.

Le anticipazioni della serata evento di Rai 1 raccontano che a calcare il palco del Teatro del Silenzio sarà un parterre di ospiti internazionali. Grandi nomi della musica classica, ma anche fantastici attori italiani. In più, ci sarà anche una tenera incursione di una bambina di soli 7 anni.

Andrea Bocelli Ali di libertà, gli ospiti della serata

Prima di parlare degli ospiti veri e propri, è necessario sottolineare che la serata sarà presentata da due conduttori d’eccezione: Stefano Accorsi e Serena Rossi.

Il primo è uno degli attori più amati in Italia, con un talento straordinario che gli permette di passare dai ruoli drammatici a quelli divertenti. Serena Rossi, invece, negli ultimi anni è stata una vera e propria rivelazione del cinema italiano. Soprattutto da quando ha interpretato la grandissima Mia Martini nel film “Io sono Mia“.

I due, infatti, saranno chiamati a narrare l’evento dal palco, coinvolgendo il pubblico non soltanto introducendo le varie canzoni interpretate da Bocelli e dai suoi ospiti. Stefano Accorsi, soprattutto, racconterà anche alcune storie legate alle opere in scena, da Puccini a Verdi a Beethoven.

Quali saranno dunque gli ospiti di Andrea Bocelli – Ali di libertà? Innanzitutto sul palco ci sarà anche il figlio del tenore, Matteo Bocelli, che canterà con il padre e un altro grande ospite: il cantante Mika.

Tra gli altri ospiti della serata, spicca la presenza di Larisa Martinez, Gianfranco Montresor e l’étoile Carla Fracci. Andrea Bocelli sarà accompagnato da una grande Orchestra, diretta dalla giovane e acclamata Beatrice Venezi e da Carlo Bernini.

Quali sono le anticipazioni del concerto Andrea Bocelli – Ali di libertà? Innanzitutto, l’inizio della serata sarà davvero spettacolare, con Bocelli che entrerà sul palco su un bellissimo cavallo bianco.

Tra le canzoni cantate da Bocelli, come già anticipato, ci sarà anche qualche brano che non appartiene al repertorio del cantante: grandi arie d’opera, come “La donna è mobile”, ma anche “Nessun dorma”.

Inoltre, in un momento molto commovente, sul palco salirà Virginia Bocelli, 7 anni, l’ultima figlia del cantante. A lei sarà dedicata “Il vecchio e il bambino”, canzone scritta da Francesco Guccini.

Le coreografie sul palco sono state firmate da Luca Tommassini, mentre la regia televisiva è stata affidata a Cristian Biondani.

L’appuntamento con Andrea Bocelli – Ali di libertà è per stasera, sabato 14 settembre 2019, su Rai 1 a partire dalle 21,30.

