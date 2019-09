Andrea Bocelli – Ali di libertà, il concerto su Rai 1: una serata per Camerino | Scaletta e ospiti

Finalmente “Ali di libertà“, il grande concerto di Andrea Bocelli che in due serate (a fine luglio 2019) ha entusiasmato il Teatro del Silenzio di Lajatico, in Toscana, sbarca in prima serata su Rai 1.

Stasera, sabato 15 settembre 2019, tutti gli spettatori della prima rete di viale Mazzini potranno godersi lo show-evento del celebre cantante italiano nella splendida location in provincia di Pisa, nella cittadina (Lajatico) che ha dato i natali a Bocelli.

Una serata unica, durante la quale il cantante interpreterà tutte le arie d’opera più belle della storia della musica, affiancato da un cast di ospiti internazionali. Il nome del concerto deriva da una delle canzoni contenute in “Sì”, l’ultimo album del cantante.

L’edizione 2019 è la 14esima del concerto di Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio: una vera e propria istituzione ormai. La regia della ripresa televisiva è stata affidata a Cristian Biondani.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla serata: dagli intenti benefici alla scaletta, passando per i nomi degli ospiti e le informazioni su come vedere il concerto anche in streaming.

Andrea Bocelli – Ali di libertà, una serata di beneficenza per Camerino

Sarà una serata di grande musica, ma anche di beneficenza. Il concerto di Bocelli, infatti, ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per la ricostruzione dell’Accademia musicale di Camerino, resa inagibile dal terremoto del 26 ottobre 2016 e mai più ricostruita a causa della mancanza di denaro da destinare alla struttura.

Così, tramite la Andrea Bocelli Foundation, il cantante ha voluto lanciare la campagna “Con te per ricostruire il futuro”, portando avanti la sua battaglia per restituire a Camerino uno dei simboli della cultura della città.

Anche Rai 1 partecipa alla raccolta fondi, attraverso il numero solidale 45580: le donazioni sono possibili dal 9 al 15 settembre 2019.

Andrea Bocelli – Ali di libertà, gli ospiti della serata

Ali di libertà è stata una serata di musica, intrattenimento e spettacolo. A condurre c’è un narratore d’eccezione, Stefano Accorsi: sarà lui, con il suo incredibile talento, ad accompagnare il pubblico – proveniente da tutte le parti del mondo – attraverso le arie più famose della storia della musica.

Ma non solo: Accorsi, infatti, sarà protagonista di una serie di divagazioni poetiche, in una scenografia composta dalle linee delicate dell’anfiteatro di Lajatico e dalle spettacolari coreografie ideate da Luca Tommassini.

E non è tutto qui: accanto a Stefano Accorsi ci sarà anche Serena Rossi, attrice e cantante amatissima dal pubblico di Rai 1, che l’ha ammirata recentemente negli impegnativi panni di Mia Martini nel biopic sulla compianta artista.

Andrea Bocelli sarà accompagnato da una grande Orchestra, diretta dalla giovane e acclamata Beatrice Venezi e da Carlo Bernini. Sul palco, insieme a lui, una serie di grandi stelle della musica lirica: Larisa Martinez, Gianfranco Montresor, l’étoile Carla Fracci.

Ancora, sul palco ci sarà anche la popstar Mika, che si esibirà in un fantastico duetto con Andrea Bocelli e il figlio Matteo Bocelli. Nel corso della serata, inoltre, entrerà in scena anche la piccola Virginia, ultimogenita (7 anni) del cantante, alla quale Bocelli dedicherà la canzone “Il vecchio e il bambino” di Francesco Guccini.

Andrea Bocelli – Ali di libertà, la probabile scaletta del concerto

Non ci sono informazioni certe sulla scaletta del concerto di Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio di Lajatico. Ciò che si sa è che il celebre tenore entrerà in scena in sella a un elegantissimo cavallo bianco.

È sicuro che il cantante non attingerà soltanto dal proprio repertorio: il concerto di Lajatico, del resto, è un omaggio alla musica classica nella sua interezza. Di conseguenza, molto probabilmente Bocelli canterà alcune canzoni appartenenti al repertorio di altri grandi artisti.

Di seguito, le canzoni (sue e di altri artisti) che non mancheranno di sicuro al concerto Andrea Bocelli – Ali di libertà:

La donna è mobile

Rigoletto – Ouverture

Duetto Atto I

Amapola

All by myself (Eric Carmen cover)

If Only

Can’t Help Falling In Love (Elvis Presley cover)

Canto della Terra

My Way (Claude Francois cover)

The Prayer (Celine Dion cover)

Time to Say Goodbye

Nessun dorma

Il vecchio e il bambino (Francesco Guccini cover)

Fall on me (con Matteo Bocelli)

Andrea Bocelli – Ali di libertà, dove vedere il concerto in tv e in streaming

Dove vedere in tv il concerto Ali di libertà di Andrea Bocelli? L’evento va in onda stasera, sabato 14 settembre 2019, su Rai 1 a partire dalle 21,30. Il primo canale della Rai è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 101 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il concerto di Bocelli grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. Ali di libertà sarà in streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

