Anche se è amore non si vede: trama del film di stasera su Canale 5 | Ficarra e Picone

Canale 5 continua a omaggiare Ficarra e Picone, il duo comico che in più di vent’anni di carriera ha regalato al pubblico italiano film con una trama sempre divertente e originale: stasera, sabato 14 settembre 2019, a partire dalle 21,20 sulla rete ammiraglia Mediaset va in onda Anche se è amore non si vede.

Si tratta di una pellicola del 2011, con protagonisti proprio Salvatore Ficarra e Valentino Picone: un duo comico – rigorosamente siciliano, di Palermo – che si è saputo distinguere anche al cinema, con film di assoluto successo come Il 7 e l’8, La matassa, Andiamo a quel paese e L’Ora Legale.

Tutto quello che c’è da sapere su Anche se è amore non si vede

Anche se è amore non si vede è il terzo film che vede Ficarra e Picone anche alla regia, oltre che nel ruolo di attori. Nel cast spicca anche la presenza di Ambra Angiolini. Ma di cosa parla Anche se è amore non si vede? Vediamo insieme tutti i dettagli della trama.

Anche se è amore non si vede trama | Di cosa parla il film

Anche se è amore non si vede racconta la storia di due amici di infanzia, Salvo e Valentino, che sono cresciuti insieme e che lavorano anche insieme. I due, infatti, possiedono un vecchio pullman turistico a due piani e con questo portano in giro per la città di Torino i loro clienti.

Salvo e Valentino sono due persone molto diverse tra loro: il primo è esuberante, in perenne ricerca dell’anima gemella, che cerca di trovare assumendo delle hostess per il suo pullman con l’unico requisito della bellezza e dell’essere single; il secondo, invece, è un ragazzo più introverso, fidanzato da anni con Gisella (Ambra Angiolini), hostess di Alitalia a cui è legato in modo troppo ossessivo.

Salvo assume la bella Natasha, che non conosce alcuna lingua straniera, solo per provarci. Ma solo in un secondo momento scopre che è fidanzata. Gisella, invece, è stufa delle appiccicose attenzioni del fidanzato e chiede a Salvo di dire a Valentino che la loro storia è finita. Salvo, dopo alcuni tentativi, riesce nel compito, ma non riesce a dire a Gisella di averlo svolto. Valentino, nel frattempo, è nello sconforto totale.

Nel frattempo a Torino arriva una vecchia amica dei tre, Sonia, con il fidanzato americano (Peter). Anche Sonia è stufa del fidanzato e lo confessa a Valentino: la ragazza, in realtà, è innamorata di Salvo, ma non riesce a dirglielo.

Così, iniziano gli equivoci. Valentino cerca di far ingelosire Gisella e accetta le avances di Natasha, che nel frattempo è stata lasciata dal fidanzato; nel frattempo Sonia crede che Salvo sia l’amante di Gisella. Riusciranno i protagonisti del film a dirsi veramente in faccia tutto quello che provano, senza sotterfugi o bugie?

Anche se è amore non si vede trama | Orario del film

L’appuntamento con il film Anche se è amore non si vede è per stasera, sabato 14 settembre 2019, a partire dalle 21,20 su Canale 5. Potete vedere la rete ammiraglia Mediaset sul quinto canale del vostro digitale terrestre o sul 505 (in HD).

In alternativa, potete vedere il film anche in streaming su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

