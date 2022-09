Anche se è amore non si vede: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 15 settembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Anche se è amore non si vede, film del 2011 diretto e interpretato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. È il loro primo film di ambientazione non siciliana, girato a Torino e in altri luoghi del Piemonte (Verbania e lago maggiore). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Salvo e Valentino sono due amici fin dai tempi della scuola elementare e gestiscono insieme un’attività nel campo del turismo a Torino, che fanno conoscere ai clienti compiendo giri turistici con un pullman a due piani. Salvo è single ed in perenne ricerca dell’anima gemella, che spera di trovare assumendo hostess a cui pone come unico requisito l’essere avvenenti e libere da legami sentimentali. A un certo punto viene assunta Natasha, giovane e bella guida turistica del nord Europa che però non conosce nessuna lingua straniera e che, solo dopo l’assunzione, si scopre essere fidanzata. Nonostante ciò, si guadagna sin da subito il corteggiamento e l’innamoramento di Salvo, che però non ricambia. Valentino, più introverso e riservato (infatti è lui a guidare il pullman mentre Salvo spiega), è l’appiccicoso fidanzato di Gisella, hostess dell’Alitalia con cui convive. Gisella non ne può più delle attenzioni eccessive di Valentino, che si comporta con lei in modo oppressivo e la riempie di regali assurdi, quindi approfittando della partenza per un viaggio di lavoro, chiede a Salvo di scaricare Valentino. Salvo, dopo alcuni tentativi e non senza difficoltà, riesce nel compito, ma non riesce a dire a Gisella di averlo svolto. Nel frattempo arriva a Torino Sonia, una vecchia amica dei tre, che vive negli Stati Uniti con il fidanzato Peter, un ragazzo freddo, poco allegro e poco socievole, nonchè apertamente ostile nei confronti dell’Italia e degli italiani. Sonia, confidandosi con Valentino, gli dice di non sopportare più Peter (tanto da lasciarlo da lì a poco) e di essersi innamorata di Salvo. Valentino, nonostante la promessa fatta a Sonia di non rivelare nulla all’amico, alla fine gli dice ingenuamente come stanno le cose. Natasha, lasciata nel frattempo dal misterioso fidanzato Arturo, si dichiara attratta da Valentino (scatenando la gelosia di Salvo), mentre Gisella tornata dal viaggio di lavoro e non sapendo che lui è al corrente della situazione, si rode anch’essa dalla gelosia nel vedere Valentino divertirsi e ballare scatenato con Natasha durante la festa di addio al celibato di Orazio.

Anche se è amore non si vede: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Anche se è amore non si vede, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Salvatore Ficarra: Salvo

Valentino Picone: Valentino

Ambra Angiolini: Gisella

Diane Fleri: Sonia

Sascha Zacharias: Natasha

David Furr: Peter

Giovanni Esposito: Orazio/Arturo

Sal Borgese: papà di Orazio

Antonio Rucco: papà di Angela

Clelia Piscitello: mamma di Angela

Fabrizio Romano: Gigi

Rossella Leone: Angela

Maria Di Biase: amica di Natasha

Corrado Nuzzo: uomo al bar

Dajana Roncione: donna al bar

Thierno Thiam: tatuatore

Streaming e tv

Dove vedere Anche se è amore non si vede in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 15 settembre 2022 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.